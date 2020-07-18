西貢蠔涌住宅地招標 市值逾4億

上述地皮位於西貢公路及響鐘路，毗鄰為已停辦的西貢中心小學，地皮呈現「凹」形。此外，地皮鄰近的屋苑為南邊圍路的御花園及大型指標屋苑匡湖居，前者伙數不多，較少錄得成交，而匡湖居近期成交呎價約1.5萬至逾2萬元。綜合市場估計，蠔涌地皮估值約4.02億至5.75億元，預計每方呎樓面地價7,000至1萬元。

永泰再申活化瑞興中心涉26萬方呎

另今年3月遭城規會拒絕作活化工廈申請的永泰地產（0369）九龍灣瑞興中心，永泰近日再「闖關」向城規會申請活化。據城規會文件顯示，該工廈地盤面積18,256方呎，永泰申請放寬地比率作辦公室發展，計劃由現時的12倍增加兩成至14.4倍，重建1幢30層高（包括4層地庫）寫字樓，總樓面約26.29萬方呎。新發展方案與去年遞交的發展方案相若，差別在於興建樓層的數目，由去年申請方案的34層，減少4層或12%、至現時的30層，而總樓面仍維持約26.29萬方呎。

此外，由新地（0016）、嘉里（0683）及華潤持有的長沙灣荔康街、發祥街及深旺道潤發貨倉及嘉里鴻基貨倉重建項目，申請人新近向城規會遞交進一步資料，包括回應政府部門及公眾意見、交通影響評估等。資料顯示，新地等去年9月向城規會遞交修訂方案，額外增加507伙或16%至3647伙，及減少物業座數至7幢，總樓面逾191.3萬方呎。