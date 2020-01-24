CCL連升兩周重上180點

【明報專訊】反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL），最新報180.81點，並連升兩周，按周升1.04%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，本周政府收緊防疫措施，對樓價的影響將於下月上旬公布的CCL才開始反映。隨着本地確診個案不斷上升，預期CCL短期繼續反覆，波幅有機會擴大，但向上趨勢沒有改變，目標190點，預期今年秋季可達到。
大單位報178.11點 創20周新高
另外，CCL（大型單位）最新報178.11點，按周升1.12%，創20周、5個月新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，豪宅樓價表現持續突出，兩周累升2.35%，雖然CCL（中小型單位）亦同樣連升兩周，但累積升幅僅為1.12%，反映短期內豪宅樓價繼續上升，支持整體樓價向上趨勢不變。
疫情惡化 周末二手睇樓量5個月新低
同時，分區指數個別發展，港島CCL Mass繼續跑贏，報189.93點，按周升2.60%，升幅為35周最大，兼結束兩周連跌，以回升九周計，累升達4.36%。新界西CCL Mass表現最差，報164.59點，按周微跌0.01%，九周累跌0.12%。
此外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，疫情下部分二手屋苑業主拒絕開放單位參觀，買家亦減少出門，周末預約睇樓量進一步受挫，據該行地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1170組客戶於周末預約睇樓，按周大減9.7%，並且是近20周、即約5個月新低，重返今年2月下旬時低位。