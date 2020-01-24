CCL連升兩周重上180點

【明報專訊】反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL），最新報180.81點，並連升兩周，按周升1.04%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，本周政府收緊防疫措施，對樓價的影響將於下月上旬公布的CCL才開始反映。隨着本地確診個案不斷上升，預期CCL短期繼續反覆，波幅有機會擴大，但向上趨勢沒有改變，目標190點，預期今年秋季可達到。