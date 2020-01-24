美柏苑兩房未補價527萬 5年升逾倍

中原地產副分區營業經理杜文俊表示，美柏苑最新成交的中層04室，實用面積446方呎，兩房間隔，以527萬元未補價易手，實呎11816元。翻查房委會資料，上述單位原業主於2015年以255.2萬元一手購入，帳面勁賺271.8萬元或約1.1倍。

事實上，同屋苑高層1室，實用面積447方呎，2房間隔，與今次成交之單位相若，今年1月便以491萬元沽出，實呎10,984元，即最新成交呎價較半年前同類單位高出7.5%，而年初沽出單位之原業主，早於2015年以278萬元一手購入，帳面獲利213萬元或約77%。

賺幅較今年初疫情爆發前更大

政府2014年公布復售居屋，並於2015年發售，當時推出之屋苑，除美柏苑外，亦包括荃灣尚翠苑，屋苑近日一個C座（翠庭閣）極高層5室易手，實用443方呎，未補地價以560萬元售出，實呎12,641元。

原業主於2015年6月以約288.52萬元一手購入，持貨5年帳面獲利271.48萬元或94%。

資料顯示，上述兩個新居屋屋苑，賺幅跑贏不少私樓，香港置業分行高級聯席董事謝啟源表示，長沙灣豐盛居低層A室，實用504方呎兩房戶，以約800萬元成交，實呎15,873元，原業主於2017年4月以約685萬元購入，剛過額印期，帳面賺約115萬元或17%。

豐盛居2房800萬 額印鬆綁升近兩成

美聯分行高級區域經理汪子龍表示，大埔太湖花園7座中層F室，實用355方呎，兩房間隔，以578萬元易手，實呎16282元。

原業主2017年5月以約472萬元購入上址，同樣剛過額印期，帳面獲利約106萬元或23%。