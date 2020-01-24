友邦保險CFO斥2150萬購萃峰蝕讓貨

付323萬辣稅入市3房戶

土地註冊處顯示，萃峰中層C室，本月中2150萬元易手，實用875方呎，3房間隔，實呎24571元，新買家為鍾家富(JONES GARTH BRIAN)，由於鍾現持有西半山巴丙頓道瓊峰台一個單位，故須付樓價15%、即322.5萬元辣稅。原業主2015年10月2200萬元購入，連使費計料實蝕約190萬元或近9%。

四海「太子女」2380萬入市名門

另土地註冊處顯示，名門5座高層D室，實用871方呎，3房間隔，本月初以2380萬元售出，實呎27325元，買家為唐凱茜（TONG OI SEE），與四海魚蛋「太子女」、四海環球食品行政總裁唐凱茜中英文名相同，料為同一人。

原業主2010年1780萬元購入，帳面獲利600萬元或33%。

娉廷額印期過4年實蝕20萬

此外，土地註冊處顯示，元朗娉廷一幢單號洋房，連車位上月底《港區國安法》實施前，以1918萬元易手，料為屋苑首宗二手成交，洋房實用1576方呎，實呎12170元。原業主於2016年3月以1920萬元購入，過了額印期，現帳面蝕約2萬元，原業主當年雖然要付樓價7.5%雙倍印花稅，惟當年發展商有代繳印花稅，若連同代理佣金，預料實蝕約21萬元或1%。