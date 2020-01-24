信置中電St. George's Mansions批預售 料短期推盤 2房764呎起 主打3至4房戶

明報記者 林可為、林尚民

預計2022年8月落成的St. George's Mansions，樓花期約25個月，提供175伙，2房實用764方呎起，主打3、4房單位，標準單位最大為1座A室，實用2141方呎、屬4房雙套連儲物房間隔，客飯廳採橫廳設計，寬度長約10米，樓層高度最高約3.23米（約10呎6吋）；項目最大一伙為2座23樓A室，實用3695方呎連天台，屬5房5套間隔，同區同類新供應極為罕見。

頂層3695呎連天台戶 5房5套間隔

項目昨晚突擊上載樓書至項目網站後，信置表示，St. George's Mansions展銷廳短期內將開放，強調會定時使用天然抗菌消毒噴霧清潔，以確保參觀人士安全，並會實施人流管制。

事實上，信置極重視St. George's Mansions，曾派專人前往歐洲挑選石材，建築物立面會採用新古典建築風格，以歐洲石材為主要建材，單位開則盡量遷就嘉道理道、加多利山一帶洋房群的景觀。市場估計，信置會以九龍和港島頂級分層豪宅，作為St. George's Mansions價錢參考。

一手市場昨沽60伙

另新盤市場昨錄逾60宗成交，其中恒大（3333）長沙灣恆大‧睿峰，昨開展新一輪銷售推出83伙，沽逾40伙，為售出單位最多的新盤，其間錄得兩組大手客分別斥資約3600萬元，各購入4伙。

至於大額成交，恒地（0012）粉嶺高爾夫‧御苑過去8日連沽5幢洋房，成交價4618萬至5502.9萬元、套現逾2.5億元，當中A11號屋實用2643方呎連花園和泳池，連雙車位以5502.9萬元沽出，創項目成交價新高，實呎2.08萬元。

形薈特色戶5280萬 實呎4.24萬

新地（0016）筲箕灣形薈，最新售出1A座頂層35樓C室特色戶，實用1245方呎連天台，成交價5280萬元（連車位）、實呎4.24萬元；項目2座頂層另一實用1279方呎特色戶，今年1月以逾5460萬元售出，創項目成交價新高。碧桂園（2007）牽頭的馬鞍山泓碧，亦售出第3座地下F室、實用288方呎一房連花園特色戶，成交價691.8萬元，實呎2.4萬元，創項目呎價新高。