聯儲局貸款計劃 擴至非牟利組織

聯儲局主席鮑威爾的聲明稱，非牟利組織在全國提供重要的服務，僱用數百萬計美國人，聯儲局已認真聆聽意見，放寬貸款限制，支持這些機構在這非常時期履行使命。價值6000億美元（約4.68萬億港元）的「主街」貸款計劃於3月公布，是聯儲局使信貸由金融市場流入實體經濟的舉措。該計劃的首筆貸款在上周才支付，迄今僅批出價值1200萬美元貸款。此外，美國國會正商討新的抗疫紓困法案，眾議院主張新法案涉及的資金約1.3萬億美元。

愛立信5G合同增至99份 勝預期

在全球電信商推進5G網絡升級之際，瑞典電信設備商愛立信（Ericsson）贏得的商業合同數量增至99份。第二季經調整季度營業利潤按年增15%至45億瑞典克朗（約38.6億港元），勝分析師預期。整體收入按年升1%至556億瑞典克朗（約477億港元）。英國本周決定在5G網絡禁用華為設備，預計愛立信及諾基亞將從中受惠。

（綜合報道）

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