踏入7月新財年 微軟本周擬裁千人

【明報專訊】路透社報道，微軟在7月踏入新財年以來，向全球多個地區的部門裁員。微軟未透露被裁的職位及裁員人數。不過《商業內幕》（Business Insider）的報道稱，微軟在本周裁減了最多1000個職位，由於微軟正轉用人工智能（AI）驅動的算法提供新聞，微軟旗下的新聞網站MSN.com也成為裁員對象。此外，Azure雲計算服務也有職員被裁。
稱屬新財年正常業務評估
微軟發言人稱，在新財年重新評估業務是正常操作。微軟上月底亦曾表示，受疫情影響將關閉零售商店，並承擔4.5億美元的稅前資產減值。微軟在2017年也曾改組，整頓銷售及營銷團隊，裁減數千職位。
疫情重創環球航空業，英航（British Airways）宣布，旗下波音「747 珍寶客機（Jumbo Jet）」機隊的31架飛機，即時起全數退役。英航原計劃該機隊至2024年前才全數退役。受疫情影響，英航打算以波音787和空巴A350等較節省燃料的機型，取代747的位置。除英航外，荷蘭航空、維珍航空與澳航早前已宣布淘汰747機隊。
此外，美國航空集團（American Airlines Group）與廉航捷藍航空（jetBlue Airways）宣布結成戰略合作伙伴，為對方的航線互相接駁，並把各自的客戶忠誠計劃聯繫起來，提升它們在紐約和波士頓市場的競爭力。
自4月客流量觸底以來，美國航空集團的運力恢復速度快於多數競爭對手，而捷藍最近也重組了部分航線。評級機構穆迪預期，即使開發了新冠病毒疫苗和藥物，全球航空客運需求也要至2023年底才能恢復至疫情爆發前的水平。