居家措施結束 Netflix大劈新客目標 第3季料只有250萬 股價早段跌逾7%

CNBC引述交易員稱，Netflix的影片製作成本高昂，且面對串流影視平台Disney+及Apple TV+等的挑戰，訂戶增長前景令人憂慮，認為投資者可「換馬」，購入落後於其他強勢科技股的Alphabet。

上半年新增訂戶 追平去年全年

Netflix今年上半年錄得2600萬訂戶增長，幾乎追平去年全年的2800萬訂戶增幅。截至第二季末，付費訂戶總數超過1.929億。至於其勁敵Disney+，今年4月公布在推出5個月後，付費訂戶已突破5000萬大關。

Netflix上季收入按年增25%至61.5億美元，略高於分析師預期。利潤按年增1.66倍至7.2億美元，每股盈利1.59美元，低於分析師預期。Netflix在股東信承認，社交限制結束後，業務增長正在放緩。Netflix以往曾把「閱後即焚」通訊軟件Snapchat，以至客戶的睡眠時間等視為競爭對手，如今它又把短視頻軟件抖音（TikTok）視為勁敵。

視短視頻軟件抖音為勁敵

Netflix的股東信稱，抖音的增長令人驚訝，反映網上娛樂的流動性，不過「與其擔心一切競爭對手，倒不如堅守經營策略，就是每季都較同行以更快的速度，改善服務及內容」。股東信稱，Netflix持續的強勢增長，證明這策略奏效，並反映娛樂市場的巨大規模。

內容總監升任聯合行政總裁

該公司表示，雖然疫情為業界造成巨大影響，但其2020年新片上架時間基本不變，預計製作速度在明年中以前不會放緩。該公司預計，2021年發布的原創影片數量將比今年多。Netflix亦計劃以其他片商的電影來補充自家的原創內容。疫情期間部分內容製作暫停，也為Netflix節省一些資金。該公司現在預計，今年的自由現金流將達到收支平衡。

在內容掛帥的時代，Netflix宣布任命內容總監薩蘭多斯（Ted Sarandos）擔任聯合行政總裁，正式確認他與Netflix董事長兼行政總裁黑斯廷斯（Reed Hastings）的雙頭馬車陣勢。在晉升後，現年55歲的薩蘭多斯，最終有望成為黑斯廷斯的接班人。不過領導層變更不會在短期內發生。59歲的黑斯廷斯稱，仍將帶領Netflix度過未來10年。

薩蘭多斯一直是Netflix原創節目策略的舵手，令Netflix不僅成為產量最多的串流媒體，更成為奧斯卡獎和艾美獎的大贏家。黑斯廷斯稱，薩蘭多斯推動了Netflix內容策略改革，使其走在時代尖端，而這正是Netflix的成功關鍵。

（綜合報道）

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