又一城母企：關注國安法取消特殊地位影響

管理層又表示，香港作為亞洲金融中心地位或難以動搖，但如果地位受損害，會對目前港經營的外國企業產生影響，公司會評估發展情况。展望未來，集團將採取靈活的租賃策略，為支持又一城租戶，正考慮進一步擴大租金減免。

指又一城是集團戰略資產 無出售計劃

管理層又稱，集團實施一系列營銷促銷活動，以刺激又一城顧客花費，包括與Deliveroo建立合作伙伴關係，以促進餐飲租戶外賣銷售。對於會否出售又一城，管理層強調該項目仍是集團戰略資產，目前尚無出售該物業的計劃。

問及現時又一城的消費需求，集團指出，港府限制餐廳晚上6時至凌晨5時提供堂食，並關閉溜冰場和電影院，均影響商場人流，隨着疫情不斷發展，何時恢復正常狀態還有待觀察。管理層提到，又一城位於九龍塘住宅區，遠離遊客常去的地方，客群主要為附近居民和本地消費者，內地遊客佔商場零售額比例不超過10%。