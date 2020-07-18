朗廷「二供一」集資10億 折讓13.6%

是次為香港首家商業信託供股，亦為近期首家酒店在疫情期間供股。朗廷預計集資淨額10.09億元，用作預付貸款協議項下部分未償還貸款，及用作緩解機制下之額外保證金，或一般營運資金。

在朗廷持股63.61%的鷹君（0041）承諾按比例供股科款6.48億元，今次供股無包銷商，鷹君擬額外認購股份，最多為3.9億股，涉資3.71億元，但是在符合公眾持股量25%下，或需放棄部分股份，致應付供股款降至6.48億至7.2億元。

每手買賣單位改為2000股

朗廷還將每手買賣單位由500股改為2000股。供股權將於8月25日至9月1日買賣。完成供股後，鷹君在朗廷的持股將提高至最多72.39%至73.11%。公司表示無意在未來12個月集資。朗廷昨日收報1.04元，跌5.46%。

朗廷今年度已停派中期息，創商業信託先河。公司指，受新冠疫情影響，除每年從出租酒店予鷹君獲得每年固定收入2.25億元之外，所獲浮動收入減少，估計第三季會觸發貸款協議緩解機制。若集資只有最少淨額6.38億元，則有80%用於還款，另有20%即約1.28億元用於緩解機制下之額外保證金或一般營運資金。其意向是最少約4500萬元撥作保證金。