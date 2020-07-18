高銀7.5%股權押予爪哇主席

這比早前中國工商銀行（1398）透過工銀澳門，申報在7月15日持有高銀金融28.18%的保證股份權益早了一天。高銀的股權先後在兩日內，分批遭人抵押共35.61%權益。由於高銀主席潘蘇通在高銀持股70.81%權益，是次押股比例超過公眾持股量25%，市場一般相信押股者可能為潘氏本人，倘屬實，即潘蘇通兩日內質押手上逾半股權。

羅琪茵續掃思捷股份

此外，思捷環球（0330）最新大股東、著名股壇活躍人士莊友堅太太羅琪茵申報，她於7月16日經市場以每股平均價1.1094元，增持1154.99萬股思捷股份，總代價達1281.35萬元。完成增持後，她在思捷的持股量由原來的18.18%，提高至18.8%。