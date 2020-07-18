中國5月增持美債 3個月首見

日本為持有最多美債的國家，但比4月份減少58億美元至12602億美元。英國則排在第三名，持有3935億美元，比4月份增加197億美元。

此外，香港持有2542億美元美國國債，按月增加114億美元，為全球第七多。

6月銀行結售匯逆差217億人幣

中國外匯管理局昨日亦公布，截至6月底，銀行代客結售匯逆差為217億元（人民幣，下同），為去年11月以來首次出現月度逆差，其中代客結匯為9574億元，代客售匯為9791億元。若加上銀行自身和遠期結售匯交易，6月份銀行結售匯順差為60億元總結今年首六個月，銀行代客結售匯累計順差還有3494億元。

外管局副局長、新聞發言人王春英表示，上半年中國跨境資金流總體穩定，外匯市場供求基本平衡。第一季因為國際金融市場動盪，股票投資項下的跨境人民幣流出增加，不過4月跨境雙向投資恢復正常，第二季資金淨流入有所增加。

對於下半年，王春英指出，新冠肺炎疫情防控、復工復產、外匯市場成熟等有利因素將繼續發揮作用，因應新冠肺炎在全球有不確定性，局方會做好各方面的防控，認為下半年跨境資金流動會比較穩定。