紙巾大賣 維達上半年多賺108%

純利增至9.13億元 中期息增45%

集團同日公布，麥燾將辭任行政總裁一職，由集團主席李朝旺女兒、現任執行董事兼副行政總裁李潔琳接替。

麥燾解釋，因為疫情的關係，來回歐洲及香港需要檢疫及隔離，為他造成不便，故決定辭去職務回國與家人團聚，他仍會繼續擔任非執行董事。

指現時木漿成本為歷史低點

按固定匯率計，集團上半年總收益按年升0.9%至76.34億元，其中62.43億元來自紙巾分部；13.91億元來自個人護理分部，當中女性護理及失禁護理業務表現強勁，電商渠道亦得30%的自然增長。

香港第三波新冠肺炎疫情爆發，一度引起恐慌式購買紙巾的情况。麥燾表示，香港上一季出現恐慌式購買紙巾的情况，為集團帶來銷售的高峰，亦曾令市面出現一至兩星期供應短缺，但集團已汲取教訓，目前的供應已回復正常，亦十分充足，市民可按正常需要購入產品。

受惠於木漿價格低，集團毛利按年增長32.6%至29.41億元。麥燾指出，現時木漿成本為歷史低點，况且集團相信隨着經濟活動恢復會有所上升，故決定增加庫存。集團又指，未來會加大對女性護理產品的投資，亦會多做促銷，從提高流量及認知度上作投資，希望盈利可在每個季度維持雙位數的增長。