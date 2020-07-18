明天系9金融機構遭接管 涉隱瞞控制人損公眾利益

明報記者 陳子凌

據中證監表示，已對新時代證券、國盛證券及國盛期貨成立接管組，並分別委任中信建投、中航證券及國泰君安期貨負責託管。接管目標是保持3家公司的經營穩定，規範公司股權和治理結構。中證監強調，接管後3家公司會正常經營，客戶交易不受影響，資金轉入轉出等均正常進行。

中證監接管3間 稱規範治理結構

至於被銀保監接管的天安財險、天安人壽、華夏人壽、易安財險、新時代信託及新華信託，則分別委任太平洋財產保險、國壽健康產業投資、新華保險（1336）、中國財險（2328）、中信信託及交銀國際信託託管。銀保監指出，這6家金融機構觸發了《中華人民共和國保險法》、《中華人民共和國銀行業監督管理法》和《信託公司管理辦法》規定的接管條件，相關條件包括公司償付能力嚴重不足；或者損害社會公共利益，嚴重危及公司償付能力；可能發生信用危機，嚴重影響客戶或受益人合法權益。

銀保監亦強調，被接管機構會繼續照常經營，債權債務關係不因接管而變化。接管組將依法保護保險及信託當事人等的合法權益。

銀保監接管6間 稱償付能力不足

是次被接管的9間公司被指與肖建華有關連，包括透過利用旗下明天控股的子公司，或與肖建華或明天系有關係的人士以旗下公司層疊持股（見表）。

據內媒財新引述監管當局權威人士表示，自1999年明天控股正式成立以來，明天系便不斷通過無數殼公司，非法佔有或控制大量金融牌照，長期佔用大量金融機構資金，形成大股東逾期佔款無法歸還，最終無力自救，償付危機不斷，最終不得不由監管部門依法委託機構接管。

今次亦是去年處理明天系銀行牌照後，監管部門的再出手。

去年人行和銀保監會接管了包商銀行，由新成立的蒙商銀行及徽商銀行收購承接包商業務，同時將泰安銀行、濰坊銀行、哈爾濱銀行等原明天系控制的銀行股權轉讓給當地國資，令明天系直接控股的銀行牌照已經基本處置完畢。