一太通過購營多麵業務

貝萊德反對交易 將反對一太董事連任

根據彭博社資料，現時貝萊德在一太持股0.58%。本報較早前報道，包括一美資基金及Brandes Investment先後對ICBP巨額收購大股東相關的中東及非洲營多麵提出質疑。一太股價昨日收報1.55元，跌0.64%，連跌4日，市值跌至67.35億元。

貝萊德昨晚發投票通報指出，在昨早一太的股東會投反對票。基金質疑是次收購的估值達38.6倍市盈率，比中東及非洲同業市盈率有1倍溢價，獨立董事委員會未有正視，對小股東欠缺保障。

若ICBP未能以低於項目回報率4.3厘尋求融資該項收購，將攤薄盈利，中東及非洲的貨幣貶值或進一步影響ICBP的表現。貝萊德認為，有關交易存在利益衝突之嫌，一太又未適時向股東交代ICBP叫停股東會，甚至接受印尼監管機構進一步查詢一事亦欠缺透明度。基金因此決定投反對票，並明言擬在一太下屆重選董事時投反對票。

一太在昨早的股東會上讓持股達55.7%，即擁有24.19億股的獨立股東投票，持股44.3%的大股東林逢生及相關成員則按例放棄投票。最終有近17.51億股獨立股東投票，當中投贊成及反對票分別有9.15億股及近8.36億股，佔比52.72%對47.73%，以過半數票贊成而通過交易。會後一太管理層未有與傳媒會面。