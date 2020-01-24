6月個人破產申請886宗 按月減57％

破產令清盤令齊升逾三成

不過，法院發出的破產令或清盤令數目仍繼續上升。6月法院共發出635份接管或破產令，按月升37%：21份企業清盤令，按月升31%。

早前數據顯示，署方5月一度接獲2079份個人破產呈請書，是2003年6月以來最高。5月企業強制清盤呈請則錄得68宗，為2009年7月以來最高。

當時市場人士分析指出，估計數字急升主要是政府部門受疫情影響而暫停辦公，個案堆積所造成。

署方及法院自5月起已恢復正常運作，惟現時本地爆發第三波疫情，為其後機構工作安排帶來陰影。此外，儘管破產及清盤申請較上月有所回落，但相比政府機構仍正常運作時的今年1月水平，兩類申請宗數現時亦明顯升高（見表）。

反映5月申請大增因個案積壓

不過，現時申請宗數較SARS疫情襲港期間仍有一定距離。2003年，署方全年共錄得22,092宗個人破產申請，平均每月高達1841宗。同時全年錄得1451宗公司清盤申請，平均每月高達120宗。

早前市場人士分析，新冠疫情對企業及個人財務狀况的影響，仍要一定時間才會反映。