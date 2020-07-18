國泰料半年蝕99億 客運按月升4成 冀8月回復一成航班 分析指達標有難度

明報記者 葉子晴

國泰在今年3月已提前預告「上半年將錄得重大虧損」，集團昨表示，預計99億元的虧損中包括約24億元的資產減值支出，主要涉及16架不大可能於明年夏季前重投實質服務的航機，以及若干航空服務附屬公司的資產。持有其45%股權的太古（0019）同日發盈警，指上述有關國泰航空的估計虧損的應佔金額為45億元，應佔金額會計入太古今年上半年的綜合業績。國泰股價昨跌1.5%至6.02元，太古跌1.8%至40.15元。

太古同發盈警 股價齊挫近2%

雖然本港機場在上月陸續放寬轉機限制，不過客運需求依然未見太大起色。國泰6月份乘客運載率按年跌59.3個百分點至27.3%，以可用座位千米數（ASK）計算的運力則下跌96.1%。集團航空顧客及商務總裁林紹波表示，月內日均載客量僅約900人。但按月計，國泰客運量回復逾四成。林紹波續指出，6月底的中轉乘客數量為整體乘客量的32%，其中又以東南亞地區，如菲律賓、越南前往北美的需求較為殷切，但因乘客組合的轉變，所以平均收益的表現亦有緩減。

貨運方面，國泰6月份載貨量達9.3萬公噸，較去年同期跌43.1%，按月跌5%，林紹波稱，反映醫療物資的需求自五月高峰期後回落。他續稱，內地、香港出口的長途貨運需求亦下降，導致貨運收益率由5月錄得升幅後有所回落。

專家：外遊需求料明年初始恢復

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅認為，以初步審計的99億元虧損而言，符合其估計。不過，她認為，現時市場更關注下半年的走向，或須調低集團下半年盈利目標，亦難料8月恢復10%航班班次的目標能否達到，因為本身預期亞太區內的客運需求能夠在7至8月出現較大型的反彈，本地出現第三波疫情拖慢航空業復蘇速度，外遊需求或最快要明年首季才有望恢復。

內地航班恢復較理想，中國國航（0753）及東航（0670）的6月份數據則較佳，國航乘客人數按年跌51.5%，按月升9.5%；東航載運旅客人次按年跌51%，按月升25%。