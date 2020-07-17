經濟

香港地產

弦海首錄預租 開放式每月8500元

【明報專訊】主打迷你戶的屯門單幢盤弦海，首錄預租成交。美聯高級營業經理葉桂源表示，弦海預計本月底入伙交樓，最新接連錄得2宗預租成交個案，包括位於高層U室的開放式單位，實用232方呎，連開放式廚房及露台，業主早前叫價9300元放租，最新以8500元租出，實用呎租約36.6元。業主去年4月以395.1萬元購入，租金回報約2.6厘。

另一宗位於中層G室，實用面積224方呎，同屬開放式間隔，業主較早前叫價9800元放租，經議價後，最新以9000元租出，實用呎租40.2元。按業主於去年4月以397.44萬元購入價計，租金回報約2.7厘。

資料顯示，以毗鄰屯門河景作賣點的弦海，共提供371伙。當中以開放式單位為主打，實用面積介乎162至232方呎，共216伙，佔全盤單位數目近六成。

都滙東首推9伙 月租2.68萬起

此外，裕泰興地產筲箕灣都滙東開始招租，項目共提供20伙，一梯一伙，當中19伙為實用面積632方呎的標準單位，1伙為實用面積1147呎的頂層複式戶。首批推9伙，全數為實用面積632方呎的3房連套房單位。若租客下月1日前簽署合約，可享有500元的每月租金折扣；而於8月15日前起租，將額外享有500元的每月租金折扣，即最高可每月扣減1000元租金。每月租金定價扣除優惠後，折實月租為2.68萬至3萬元水平，折實每呎租金介乎約42至47元。

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