莎莎郭少明6375萬「賣殼」沽瑧環5伙

資料顯示，上述5個單位分別由5間不同公司持有，公司董事均為郭少明或相關人士。上述公司近日已更換董事，意味5伙單位經已易主。按5伙2010年購入價共5155萬元計，帳賺1220萬元或24％。

養和李氏家族6100萬購陽明山莊

此外，土地註冊處顯示，大潭陽明山莊9座低層戶，實用2049方呎，3房連雙套房間隔，上月下旬連車位以6100萬元成交，實呎29,771元，新買家為LI WYMAN，與養和醫院李氏家族成員李維文名字相同，料為同一人。李氏今年5月以5150萬元沽出跑馬地雲地利台單位，當時帳面獲利850萬元。

原業主為益滙投資有限公司，公司董事為中盈集團（0766）主席梁毅文等，2009年10月以3500萬元連車位購入，帳面獲利2600萬元或74%。

浪澄灣複式4180萬破頂 4年升兩成

另香港置業分行營業經理文華表示，鄰近奧運站的浪澄灣，9座極高層A室複式戶，實用1690方呎，3房1套間隔，享海景，以4180萬元成交，創屋苑二手新高，實呎24,734元。原業主2016年8月以3484.8萬元購入，帳面獲利695.2萬元或約20%。