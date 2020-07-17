經濟

香港地產

莎莎郭少明6375萬「賣殼」沽瑧環5伙

【明報專訊】美國撤銷香港的特殊待遇，本港經濟前景未明下，有投資者大手沽貨套現。莎莎國際（0178）主席郭少明持有的西半山瑧環7樓全層5個單位，新近透過公司轉讓形式（俗稱「賣殼」），以6375萬元全數沽出，單位成交價介乎888萬至1950萬元，折合平均實呎約3萬元。

資料顯示，上述5個單位分別由5間不同公司持有，公司董事均為郭少明或相關人士。上述公司近日已更換董事，意味5伙單位經已易主。按5伙2010年購入價共5155萬元計，帳賺1220萬元或24％。

養和李氏家族6100萬購陽明山莊

此外，土地註冊處顯示，大潭陽明山莊9座低層戶，實用2049方呎，3房連雙套房間隔，上月下旬連車位以6100萬元成交，實呎29,771元，新買家為LI WYMAN，與養和醫院李氏家族成員李維文名字相同，料為同一人。李氏今年5月以5150萬元沽出跑馬地雲地利台單位，當時帳面獲利850萬元。

原業主為益滙投資有限公司，公司董事為中盈集團（0766）主席梁毅文等，2009年10月以3500萬元連車位購入，帳面獲利2600萬元或74%。

浪澄灣複式4180萬破頂 4年升兩成

另香港置業分行營業經理文華表示，鄰近奧運站的浪澄灣，9座極高層A室複式戶，實用1690方呎，3房1套間隔，享海景，以4180萬元成交，創屋苑二手新高，實呎24,734元。原業主2016年8月以3484.8萬元購入，帳面獲利695.2萬元或約20%。

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