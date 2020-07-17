東濤苑未補價實呎1.45萬 港島居屋王

尚翠苑2房5年升近1倍

同時，剛性需求持續下，居屋做價升勢凌厲。屬首批復售居屋的荃灣尚翠苑，新近有單位剛過5年「禁售期」隨即轉手。

市場消息指出，該宗尚翠苑成交位於C座（翠庭閣）極高層5室，實用面積443方呎，可作2房間隔，於本月以560萬元未補價易手，實呎約12,641元。原業主2015年6月以約288.52萬元未補價購入上述單位，5年「禁售期」後轉手，帳面獲利271.48萬元或94％。

至於同區的老牌屋苑麗城花園有有3房單位，以今年新高價易手。中原資深區域營業經理余俊文表示，麗城花園3期7座高層E室，實用面積728方呎，3房套房間隔，望海景，原業主上月中叫價1080萬元放盤，經議價後，減價42萬元或約4%、以1038萬元沽出，實呎14,258元，成交價創屋苑今年新高。原業主2006年3月以310萬元購入單位，持貨逾14年，帳面獲利728萬元或約2.3倍。余續稱，雖然區內睇交量及交投下跌，但普遍業主的議價空間未見明顯擴闊。

曉峰園773呎3房首破千萬

此外，青衣曉峰園有3房戶以屋苑同類新高價沽出。利嘉閣高級分區市務經理彭錦添表示，市場最新錄得位於曉峰園3座極高層A室的成交，實用面積773方呎，屬3房套間隔，最新以1038萬元沽出，實呎13,428元，成交價為屋苑同類3房單位首破千萬元成交。原業主2017年1月以810萬元購入，持貨3年半，帳面獲利228萬元，物業升值約28%。