經濟

香港地產

東濤苑未補價實呎1.45萬 港島居屋王

【明報專訊】公營房屋有價有市，房委會昨日公布，筲箕灣居屋東濤苑，一個實用面積516方呎的2房單位，上月以748萬元易手，以折合實呎14,496元，相隔一個月再度刷新港島區未補地價居屋新高。資料顯示，對上紀錄為香港仔居屋雅濤閣1座中層F室，實用面積422方呎，屬2房間隔，上月以610萬元易手，實呎14,455元。

尚翠苑2房5年升近1倍

同時，剛性需求持續下，居屋做價升勢凌厲。屬首批復售居屋的荃灣尚翠苑，新近有單位剛過5年「禁售期」隨即轉手。

市場消息指出，該宗尚翠苑成交位於C座（翠庭閣）極高層5室，實用面積443方呎，可作2房間隔，於本月以560萬元未補價易手，實呎約12,641元。原業主2015年6月以約288.52萬元未補價購入上述單位，5年「禁售期」後轉手，帳面獲利271.48萬元或94％。

至於同區的老牌屋苑麗城花園有有3房單位，以今年新高價易手。中原資深區域營業經理余俊文表示，麗城花園3期7座高層E室，實用面積728方呎，3房套房間隔，望海景，原業主上月中叫價1080萬元放盤，經議價後，減價42萬元或約4%、以1038萬元沽出，實呎14,258元，成交價創屋苑今年新高。原業主2006年3月以310萬元購入單位，持貨逾14年，帳面獲利728萬元或約2.3倍。余續稱，雖然區內睇交量及交投下跌，但普遍業主的議價空間未見明顯擴闊。

曉峰園773呎3房首破千萬

此外，青衣曉峰園有3房戶以屋苑同類新高價沽出。利嘉閣高級分區市務經理彭錦添表示，市場最新錄得位於曉峰園3座極高層A室的成交，實用面積773方呎，屬3房套間隔，最新以1038萬元沽出，實呎13,428元，成交價為屋苑同類3房單位首破千萬元成交。原業主2017年1月以810萬元購入，持貨3年半，帳面獲利228萬元，物業升值約28%。

上 / 下一篇新聞

中芯A股掛牌飈2倍 H股挫25% 港股折讓近七成 分析︰非反映基本面
中芯A股掛牌飈2倍 H股挫25% 港股折讓近七成 分析︰非反映基本面
台積電：兩個月無接華為新單
台積電：兩個月無接華為新單
熱炒股急回 恒指失25000
熱炒股急回 恒指失25000
高銀確認遭追債87億 商廈被接管
高銀確認遭追債87億 商廈被接管
瑞幸造假帳 安永稱無審計責任
瑞幸造假帳 安永稱無審計責任
中國上季GDP增3.2%勝預期 消費總值人均可支配收入下跌現隱憂
中國上季GDP增3.2%勝預期 消費總值人均可支配收入下跌現隱憂
水災影響已於物價浮現
水災影響已於物價浮現
內地樓市升勢持續 四大城市全升
內地樓市升勢持續 四大城市全升
上市科爆貪逾1年 港交所新設合規主管
上市科爆貪逾1年 港交所新設合規主管
新加坡金管局：未見港資大量湧入
新加坡金管局：未見港資大量湧入
再有基金股東質疑一太收購 持股8% 指作價未反映疫情
再有基金股東質疑一太收購 持股8% 指作價未反映疫情
PizzaExpress債務重組 聯想或失控制權
PizzaExpress債務重組 聯想或失控制權
信德中心呎價2萬 重返4年前價
信德中心呎價2萬 重返4年前價
非凡中國通過收購堡獅龍
非凡中國通過收購堡獅龍
積金局設「積金易」平台 立法會開始三讀條例草案
積金局設「積金易」平台 立法會開始三讀條例草案
美就業數據遜預期 蘋果亞馬遜等科技股集體回落
美就業數據遜預期 蘋果亞馬遜等科技股集體回落
疫情下交易暢旺 大摩利潤破紀錄
疫情下交易暢旺 大摩利潤破紀錄
Airbnb預告推動今年上市
Airbnb預告推動今年上市
張兆聰：個股短線超賣 小心中央收水
張兆聰：個股短線超賣 小心中央收水
張宗永：2020不是1989
張宗永：2020不是1989
技術取勝：中芯現大陰燭沽壓重
技術取勝：中芯現大陰燭沽壓重
盧駿匡：料短期完成調整 恒指再戰高位
盧駿匡：料短期完成調整 恒指再戰高位
卓佳推線上AGM服務
卓佳推線上AGM服務
劉思明：熱炒股是否散場 留意騰訊港交所
劉思明：熱炒股是否散場 留意騰訊港交所
周顯：打開門做生意總惹到麻煩
周顯：打開門做生意總惹到麻煩
譚新強：我們都患上幻肢綜合症
譚新強：我們都患上幻肢綜合症
湯文亮：一國兩制 香港如何證明？
湯文亮：一國兩制 香港如何證明？
布里斯班樓市料跑贏全澳 低息低匯率利好 兼受惠經濟紓困措施
布里斯班樓市料跑贏全澳 低息低匯率利好 兼受惠經濟紓困措施
御海灣折實均呎1.7萬 469萬入場 貴過5月開價市區盤 明日起收票
御海灣折實均呎1.7萬 469萬入場 貴過5月開價市區盤 明日起收票
話你知：5年前每呎地價3720元奪標
話你知：5年前每呎地價3720元奪標
雲端洋房1.2億沽 實呎4.1萬
雲端洋房1.2億沽 實呎4.1萬
莎莎郭少明6375萬「賣殼」沽瑧環5伙
莎莎郭少明6375萬「賣殼」沽瑧環5伙
弦海首錄預租 開放式每月8500元
弦海首錄預租 開放式每月8500元