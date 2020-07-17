雲端洋房1.2億沽 實呎4.1萬

此外，雲端亦售出APEX第2座3樓B室，實用1519方呎，成交價2888.8萬元，實呎1.9萬元。換言之，兩宗成交單日套現逾1.5億元。另兩宗新界一手洋房成交，包括恒地（0012）粉嶺高爾夫‧御苑，透過招標售出A2屋，洋房實用2610方呎連1095方呎花園，成交價5050萬元、實呎1.93萬元。項目本月已售出3幢洋房，套現1.5億元。

高爾夫‧御苑洋房5050萬沽出

路勁（1098）元朗錦田山水盈，亦以3855.3萬元售出19號屋，洋房實用2294方呎連679方呎花園，實呎1.68萬元，成交價為項目次高紀錄。山水盈的1號洋房，去年底以逾1.15億元售出，為項目最高價紀錄。

另嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，新推出實用2846方呎另連1002方呎花園的11號洋房，及實用1760方呎屬3房3套設計的2座6樓A室分層戶，於本周日上午10時至正午12時，招標兩小時。緹山今年5月以3.7億元售出的2號別墅，早前市傳買家取消交易，惟發展商已否認；據成交紀錄冊顯示，緹山去年至今累售5伙，套現約15億元，未有單位撻訂。