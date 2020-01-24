御海灣折實均呎1.7萬 469萬入場 貴過5月開價市區盤 明日起收票

明報記者 林尚民

新地代理業務部總經理張卓秀敏昨天開價時形容，今批價錢為「臨海靚價」，鄰近物業樓齡至少有十多年、部分更達30年，以一手樓來計，御海灣開價合理，而同系御半山現時售出單位呎價亦相若，並對項目有信心，不擔心疫情會影響銷情。

首批88伙 261方呎入場

御海灣第一期，預計明年6月落成，樓花期約11個月，首張價單涉及88伙，實用面積261至437方呎，包括21伙開放式、43伙1房及24伙2房單位，大部分均望屯門市景或樓景，扣除最高22%優惠（包括現金PLUS、即60天即供優惠9%、8%置業售價優惠、4%特別折扣及1%新地會會員優惠），折實價468.88萬至714.32萬元，折實實呎14,992至19,592元，折實平均實呎17,377元，整批單位折實市值逾5億元。發展商同時提供120天即供及建期計劃，最高折扣分別為20%及16%。

樓花期約11個月

若對比最近期屯門區新盤開價，為去年6月新地同系的御半山II期，當時首批108伙折實均呎15,166元，今次御海灣較御半山II期貴15%，而對上屯門首批呎價最貴的新盤，則是內房佳源（2768）及「舖王」鄧成波於2018年底推出「龍牀盤」菁雋，當時平均實呎16,937元，現御海灣再高2.6%。此外，首批折實均呎更比同系西鐵屯門站上蓋的瓏門，現時二手呎價1.6萬元高近一成。

較瓏門二手呎價高近一成

御海灣今次開價除貴絕同區外，甚至貴過市區樓，如萬科香港今年5月推售的長沙灣The Campton，首批99伙折實平均實呎16,411元，實用面積287方呎的開放式單位，折實入場費約484萬元。

坐落於擬建的西鐵屯門南延線中途站旁的御海灣一期，首張價單最平一伙為2座3樓B室開放戶，定價601.13萬元，折實價468.88萬元，折實實呎17,965元；呎價最平為2座3樓H室，實用424方呎，兩房間隔，定價814.98萬元，折實價635.69萬元，折實實呎14,992元。

另發展商提供現金回贈，購買多於一伙可回贈1%，曾購買同系映御，珀御及御半山之買家可獲5000元回贈，另有10,888元百年好合現金回贈。