經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：一國兩制 香港如何證明？

【明報專訊】五眼聯盟老大美國，在英國、加拿大、澳洲出招，新西蘭沒有表態之後，美國總統特朗普終於簽署《香港自治法案》，表示終止香港特殊待遇地位，徵收與中國相同關稅；至於制裁中港兩地官員，我估計不會發生。一般人認為四眼等是因為中國推出《港區國安法》而制裁香港，其實，四眼本身國內亦有比《港區國安法》嚴厲得多的國安法，所以用國安法制裁香港是不合適的，而大家睇到四眼只是話中國推出港區國安法破壞《中英聯合聲明》，破壞一國兩制，制裁是因為中國破壞一國兩制，而特朗普更直言「一國兩制沒有了，現在只有一國一制」。

外國對港發旅警 間接承認一國兩制

香港要解除各國誤會，首先要證明香港仍然是一國兩制而非一國一制，但又如何證明一國兩制？就是以不變應萬變，以關稅為例，美國將會向香港收取與中國同等關稅，涉及大約5億美元關稅，如果是一國一制，香港一定向美國貨品徵收與中國相同關稅，涉及300多億美元，倘若香港維持現狀，不向美國貨品徵收與中國相同關稅，這是一國兩制一個有力的證明。

現在美英加澳都向國民發出旅遊警告，表示到香港旅遊可能會被送入中國大陸，只要在未來6個月，最多一年時間，若果沒有人被送上中國內地的真憑實據，估計除美國外，其餘三眼都會撤銷對香港旅遊警告。其實，對香港發旅遊警告是間接承認一國兩制，因為四眼沒有向中國發旅遊警告，新冠肺炎的警告是例外的。所以，香港不應主動要求四眼撤銷旅遊警告。

美閂上移民大門 料盟友感被騙

傳聞美國停止在香港發出綠卡，暫停政治庇護申請，如果是真的，除了令不少香港人失望之外，更會令五眼聯盟出現三制，首先是新西蘭唔制，英加澳盡力吸納香港自稱受壓迫的人，而美國則閂上了入境大門，我相信英加澳有被騙感覺，所以我話五眼聯盟好似《笑傲江湖》中的五嶽劍派，連枝不同氣，五眼聯盟的語調絕不一致。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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