經濟
譚新強 中環新譚

投資策略

譚新強：我們都患上幻肢綜合症

【明報專訊】擱筆休息兩周，跟很多朋友一樣，既然不能外遊，就留港staycation，入住酒店數天。天氣超好，藍天白雲，不是誇張，在酒店露台，簡直能清晰看到維港彼岸山頂樹叢的葉！雖只數天，但聊勝於無，加點幻想力，確有點去了海外旅遊的感覺。可惜好景不常，近日香港爆發第三波疫情，防疫措施又再加嚴。

上月一個飯局上，朋友問大家疫情過後，最想到哪裏旅遊。有人說去澳洲探親，有人說去新西蘭植樹，有人說去上海看媽媽，更有人計劃安排太太去LA生仔，一時間大家興高采烈，彷彿夢想馬上可成真！輪到我時，非常不好意思，我就潑冷水，反問大家真的認為疫情將在短期內停止，世界即可回復「正常」，可隨意到世界各地旅遊？

我形容大家現時的感覺有點像Phantom limb syndrome（幻肢症候群），例如一個士兵不幸踏中地雷，沒有死但炸掉一隻腳（某類地雷的惡毒精心設計，死了屍體可留下，受傷反而迫使浪費軍力帶走傷者，拖慢行動）。在復元過程期間，八成以上失去肢體傷者都有幻覺，以為失去的肢體仍存在，有時還「感覺」到痕癢！要經過一段長時間，傷者的身體、思想和感情上，才可逐漸接受斷肢的事實！

股市投資者漠視疫情實况

直至最近，全球股市興旺，尤其美股，與實體經濟愈來愈脫節，簡直背道而馳。炒起來當然可以找出一百個理由，例如實體經濟根本不重要，只要有電商、雲端和WFH等概念就足夠了。上班也是多餘的，政府派錢，美國實現UBI，據說60%至70%的人，不上班拿到的收入，比上班時還要多，經濟有何問題？美國疫情已到了完全失控的程度，每日7萬宗確診，是3月高峰時的兩倍多！雖然CFR已下跌一點，但每日死亡人數亦已反彈至近一千！但大部分人，尤其投資者，仍選擇漠視疫情實况，只寄望短期內成功研發疫苗，幻想只要有了疫苗，那麼一切生活，包括旅遊、餐飲、娛樂和運動等，都即可回復正常！這個Covid大流行噩夢終將完結了！

但我早已指出Covid可能是人類史的一個分水嶺，A.C.（After Corona）時代的世界，在多方面都必將跟B.C.（Before Corona）截然不同。更根本一點，大家需要接受的是，這個疫情將維持多久，都是一個大問題。我一早也已指出過，Covid將由一個pandemic（大流行）演變為一個endemic（風土病），即Covid將永遠存在，人類只可學習如何與它共存。按照過去大流行經驗，每次都必有第二波，最有名的當然是1918年那一次，從7月開始的第二浪，死亡人數比第一浪更嚴重得多。今次在美國，根本連第一浪都仍未完結，已搞到這個地步！即使美國繼續它的瘋狂鴕鳥政策，假裝疫情已不存在，任由Covid如野火般燒穿整個國家，仍將需時最少數年（已感染人口比例仍少於7%）！况且即使不管將死數百萬人，終抵達所謂群體免疫臨界點（約八成人口），仍不保證疫情完結，因為不知道免疫力能維持多久，和到時候病毒變異的情况。當然更不知道未來數年將有沒有其他新病毒的出現。

港貨運現檢疫漏洞 貿易或受影響

其他地區如中國內地、香港和韓國等，採取較積極圍堵政策，疫情當然較好，宗數和死亡人數都遠比美國好。但一早已知道太好也是個大問題，基數低加上人民預期太高，當無可避免的第二、第三浪出現時，浪頂輕易遠高於第一浪，而政府亦必定再次封鎖社會，亦即是經濟和日常生活無法恢復正常。除此，因為感染率比外國低很多，雖是好事，但亦等如重啟旅遊十分困難，這情况極可能將維持最少數年！最近以香港為例，連貨運也有漏洞，機組和貨船人員都可成為疫症滲透途徑，所以連貿易都或受一些影響。

疫苗效果成疑 只可說好過冇

我們當然寄望盡快成功研發有效疫苗和有效藥物。全球數十家公司、大學和政府機構在積極努力，但可惜都在單打獨鬥，缺乏合作。美國不停放風Moderna和Novavax已接近成功，最快將在年底前完成測試。中國的康希諾亦說成功在望。不好意思，我仍需再潑點冷水，即使年底美國、中國，甚至英國和澳洲成功研發疫苗，但有效率和時間仍是個謎，初步顯示可能只有約60%有效率，有效期更可能短至3至6個月，只可說好過冇。

第二層問題將是價錢。如果每劑疫苗價錢高達數百甚至過千美元，不要說發展中國家，即使美國，又有多少人負擔得起？舉例說，一個Remdesivir療程的藥價已高達2000多美元。美國本來已沒有全民醫保，想不到的是在現今大流行中，美國總統特朗普竟仍在最高法院，以違憲為藉口，企圖推翻Obamacare，如成功將剝奪2000萬人的醫保！夠瘋狂，夠殘忍嗎？

第三層問題是產能和物流。即使價錢和負擔能力不是問題，我亦相信中國必免費或只收取最低價錢，且盡力與其他國家分享疫苗（美國必將繼續非常自私），但每月和每年的產能將有多少？即使高達每月1億劑，對比全球人口75億，都需要好幾年才足夠。如何把疫苗運送到世界各地，更加是個極困難的物流問題。近年全球不少地區更冒起一股反疫苗潮流，令到經多年接近消滅小兒麻痺的努力，都功虧一簣。即使在理論上科學發達的美國，簡單如口罩，都變成一個極具爭議的政治問題。美國死那麼多人是有原因的。所以即使有疫苗，肯定將出現很多跟Bill Gates和Dr. Fauci有關的陰謀論。相信最少三分之一美國人將拒絕注射！

總括來說，我的預期是如果在成功研發疫苗後的兩年內，全球接受到注射的人數能夠達到20億（約全球人口25%），已非常不錯。我亦有點懷疑能否真的在年底前已可成功研發疫苗。過去最快紀錄是德國麻疹的4年，而7種冠狀病毒包括SARS和MERS，到現時為止都未有疫苗。當然今次投放的資源應是前所未有的。但如速度太快，又會否犧牲疫苗的質素、甚至安全性呢？過去也出現過一些疫苗壞例子，被注射者出現嚴重反應，甚至死亡。

疫情亦導致全球地緣政治出現更複雜和激烈的變化。中美的修昔底德陷阱式鬥爭本已如火如荼，因中國處理疫情較佳，更把美、中名義GDP差距大大收窄，中國第二季GDP已反升3.2%，如美國真的跌30%或以上，中國的整體GDP或將從1840年鴉片戰爭以來第一次超越美國，成為世界第一。當然如下半年美國經濟能夠重開，差距將再拉闊一點，但中國長久超越美國的時間點已不遠矣！

美國排斥移民 似南非種族隔離年代

正因如此，加上美國選舉政治，美國變得更針對中國、更排外、更國家主義，甚至更種族主義。美國已變得面目全非，連外國學生都不歡迎！哈佛和麻省理工學院（MIT）控告政府，暫時妥協不趕走只能網上上課的留學生，但不歡迎的態度已溢於言表。未來外國學生尤其來自中國的，會否仍如以往般那麼嚮往到美國留學呢？而美國大學，尤其STEM科目，如果再沒有留學生，又會變成怎樣？史丹福（Stanford）和柏克萊（Berkeley）會否變成鬼城？矽谷的人才又從哪裏來？如沒有墨西哥移民（合法與非法），加州水果都無人收割，全美國花園都無人剪草！

即使拜登當選，也不見得反移民的風氣會完全逆轉，尤其如失業率因疫情維持高企。過去400年，一浪接一浪的移民潮令到美國成功和偉大。如美國變成排斥移民，種族和國家主義高昂，將反而較似過去種族隔離（Apartheid）年代的南非！

擺脫美元獨大 可考慮港元主動脫鈎

中國這邊亦已出現無法回頭的改變。即使中國想繼續所謂韜光養晦的外交政策已不再可能，隨着中國經濟崛起，中國也必須承擔因此帶來的外部和內部挑戰和責任。中國不必取替美國當世界警察的地位（多勞累），但最少必須有面對各種挑戰的國防能力。人民幣也毋須亦不可能在可見將來取替美元地位，但亦必須較積極擺脫美元獨大的局面，包括計劃港元主動脫鈎，而非整天等待被動脫鈎的恐嚇。

香港過去一年的動亂亦是一個無法回頭的改變，中央不可再天真地以為所有香港人必定愛國。實事求是，香港地位特殊（跟美國定性沒關係），亦可說是中國的soft underbelly（軟肋），所以其穩定性的確對全國都非常重要，當然亦影響跟全球的外交關係。我再次建議重新審核香港人的定義，不應再保持鴉片戰爭遺留下來、居留權和國籍的嚴重混淆。尤其如英國真的願意承擔它羞愧地推搪了30多年、對香港人本應一早提供的居英權責任，那麼中方更有必要修訂《基本法》，取消外籍人士和持有雙重國籍但不承認是中國人的投票權（中國根本不容許雙重國籍，香港已寬容）。在美國持綠卡人士有投票權嗎？取消居港外國人士投票權，有何不對？

疫情將迎來「新不正常態」

我對未來較現實，將是一個New Abnormal（新不正常態），行動將未如從前自由，即使能再度出外旅遊，次數也將大減，健康和政治上安全能去的地方也縮小。南美、非洲、印度等，甚至美國、歐洲都不肯定。將來可能連出外吃飯，看場電影都是罕有的奢侈品。看演唱會、舞台劇和球賽、參加大型派對，更有難度。

未來上學的模式也必有巨大改變。哈佛網上授課，是否再值每年5萬多美元，都有點存疑。普林斯頓前所未有決定下學年減學費10%，此新聞比Hermès減價更震撼！反過來，如哈佛、耶魯變成網上學院，又怎保持其高不可攀的地位？如網上教育再無班房、宿舍容量和教授比例等限制，有教無類，為何每年只收一千多學生，為何不收十萬，甚至百萬呢？

我的bucket list上其中一個願望是駕車穿越美國南部，吃盡各州不同風味BBQ，參觀一下Nascar賽事和昔日《Gone with the Wind》年代莊園。即使不計疫情，如今美國如此排華，尤其種族主義高昂的南部，除非如電影《Green Book》中（但那是1960年代初！），我僱用一名或多名攜槍白人保鑣，要不然此旅程確實有點危險！

（中環資產持有Moderna及康希諾財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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