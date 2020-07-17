劉思明：熱炒股是否散場 留意騰訊港交所

恒指昨高開後最多升94點向下，早市曾於25,150點喘定，午後再尋底，以近全日低位收市，收報24,970點，跌510點或2%；國指跌2.47%。恒生綜合中型股、小型股指數跌超半成，中小股捱沽。大市成交1998億元，高於60天平均逾五成，交投活躍。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率10比90，跌逾3%佔下跌股份五成多；陽燭對陰燭為7比93，大市沽壓沉重。最近3次超過九成股份下跌兼跌逾3%佔逾四成，分別為5月22日、5月4日及4月21日，3次翌日都有反彈，且看短線能否及時回穩。

至於本報數據庫追蹤的30個行業，幾乎全線下跌，只有公用事業靠穩微升，另房託基金、電訊、中資電力、燃氣供應等跌約1%或以下，防守股發揮作用。年內熱炒的行業基本全線捱沽，軟件服務、科技器材齊跌逾7%，醫藥保健跌近7%，教育、環保及新能源、汽車及相關均跌逾半成。

大市是短線調整，抑或經已見頂，強勢股的表現將為關鍵。藍籌股騰訊、中生製藥（1177）、港交所、創科（0669）今年迄今累升27%至37%，跑贏一眾藍籌，同時為3月低位回升以來領漲股，也各為科網、醫藥、金融投資、出口龍頭，具代表性。目前騰訊、港交所險守20天線，創科處於10天線上，中生製藥企穩近1個月低位14.2元之上，短線走勢尚未轉壞。

港交所罕現沽壓 宜守20天線

值得留意，與港股投資氣氛息息相關的港交所出現少見沽壓，昨天收市跌逾半成。近3年來，該股曾有10次單日跌逾4%，當中大跌後仍處於50天線上只有4次，除了昨天，最近一次為今年5月22日，當時守住20天線回升，再對上為2018年2月6日及2017年8月10日，當時跌穿20天線後下試50天線甚至跌穿。目前港交所再次考驗20天線，宜守穩，否則下望50天線將為關口位300元。與此同時，也反映資金短線看淡市况。

此外，飈升股表現亦要留意。近一年（52周）不少股份由低位翻一番，以本報數據庫涵蓋約350隻股份為例，以52周低位升上52周高位計，要登上20大表現最佳股份，至少要累升兩倍，福萊特玻璃（6865）去年10月跌至3.47元回升，上周曾高見10.48元，最多累升2.02倍，才僅僅擠入20大；晉身首10大更至少要累升3倍，微創（0853）最多累升6.9倍居首，其次贛鋒（1772）累升5.3倍；電動兩輪車生產商雅迪（1585）及中芯（0981）累升約4.5倍。

微創去年8月由5.79元起步，到本周三高見45.5元，最多累升近7倍，除了今年3月及5月跟隨大市分別由高位跌31%及25%，亦經歷過數次由高位回落一成半至兩成半的調整。再看首20大飈升股，唯一於5月率先見52周新高的雅生活（3319），該股累升2.6倍後高位橫行整固，較高位最多回調19%，反映強勢股大漲後調整，波幅雖大，但少有一瀉如注。昨天中芯、華虹（1347）大瀉，較高位已累跌逾三成，超越一般調整，很大機會中線已見頂，即使勇進撈底也只宜短線。

[劉思明 數據尋寶]