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張兆聰：個股短線超賣 小心中央收水

【明報專訊】恒指昨跌510點，收報24,970點，成交金額1997億元。中芯（0981）登陸A股，開市暴漲2.5倍報95元人民幣，但港股這邊卻理性得多，股價急瀉25.2%回歸基本面；這種理性更擴散至全市，近期熱炒股份全部暴跌，午後就連A股也受感染而暴跌。短線跌勢頗急，個別股份小時圖已出現超賣，再跌應有技術反彈。現在更應關注中央未來政策會否有變，筆者認為機會偏高。

本欄日前指A股高位橫行，成交維持在高水平，若無法向上突破或成高位派貨格局。當時認為短線仍有炒作空間，結果中芯回歸成了獲利離場的藉口。回看整個過程，先是中美新經濟股一直都強勢，及至內地官媒確認牛市到來，散戶蜂擁進場，A股、港股和中概股都火箭般上升。但天量成交額始終無法長期持續，大家周二發現A股未能再上，周三不斷下試區間支持，中芯掛牌短線利好兌現，昨日更向下突破。

跌勢急勁 或現技術反彈

7月至今個股升幅不小，A股更是強勁，截至周三止，滬深創三指數分別升12.6%、14.5%及15.4%，以不足半個月的時間來說相當厲害。但過去數日回調幅度也不小，例如ATM都由高位回調達10%，茅台昨日瀉8%，五糧液更罕有跌停，也釋放了相當部分的獲利沽壓，再加上背後應該沒有太多槓桿，短線再跌反而有機會技術反彈。現在更大的問題是下半年中央政策，會否開始轉為穩槓桿？

統計局公布第2季GDP增長3.2%，優於市場預期，6月份外貿、房地產投資的發展都不差，出口已連續3個月增長，住宅投資由首5月的零增長，到上半年計已回升至增長2.6%，出口和房地產投資都轉正，再加上基建將於下半年發力，市場開始擔心中央政策有變。

坦白說，從老百姓的角度看，6月社會消費總額按年下降1.8%，同期CPI還升了2.5%，可見普遍民眾仍在節衣縮食，中國經濟遠談不上好。但問題是槓桿率又再跳升了一個台階，單是上半年，社會融資規模就達20.83萬億元人民幣，而同期GDP還是負增長1.6%。就算全年GDP能增長3%，以去年經濟總量接近100萬億元計算，即增量3萬億元，而下半年社融又急速放緩，縮減至約10萬億元水平，全年累計增加約30萬億元，宏觀槓桿率仍要升10個百份點，達到255%。若下半年社融與上半年相若，更會升至近260%。

M2拋離經濟 幣策明顯過鬆

從貨幣供應角度看，4月至6月份M2維持增長11.1%，高於同期經濟增長6.9個百分點。人行近年努力保持M2和GDP相匹配，兩者差距一直維持在2個百分點左右，股市樓市都相對平穩，沒有早年的大起大跌。一場疫情打亂了節奏，但隨着實體經濟回穩，無論從槓桿率角度，還是貨幣供應角度，當前貨幣政策都顯然過度寬鬆，且已引起樓市和股市開始升溫。人行早已表明收緊，只是過多流動性威力仍在，大家都不太理會。

[張兆聰 還看今朝]

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