經濟
盧駿匡 圖金術

投資策略

盧駿匡：料短期完成調整 恒指再戰高位

【明報專訊】本周恒指維持上落格局，尚未出現突破。在即市操作方面，大部分時間都未有單邊市，所以炒作難度較高。然而，不少股份近日都創了52周新高，表現十分亮麗，形成了炒股不炒市的格局。資金繼續輪流炒作，技術上呈現典型突破走勢的股份都能延續升浪。

恒指自從突破了3月至6月下旬的大型區間後，走勢顯著轉強，並且大市成交金額亦見配合。相信短期完成調整後，將有機會再挑戰高位，整體而言下半年有望繼續向好。

7月平均市盈率維持雙位數 確認牛一

近日有讀者問及環球經濟疲弱，疫情繼續反覆，後市仍充滿陰霾，為何會有機會步入牛市？據過往經驗，股市多會走前實體經濟最少半年。牛市一期普遍是在市場悲觀氣氛下誕生的。另一要點，有不少股份創了52周新高。按常理推算，在嚴峻的經濟環境下，業績欠佳股價應在低位徘徊，而並非創高位。當中的一個原因是投資者憧憬最壞的時間已過去。這些都是牛市一期的特點。技術上，只要7月的平均市盈率維持在雙位數，將可進一步確認牛市一期。

對於持貨能力強的投資者而言，現在是作中長線部署的良機。因為現時或會是新一輪大型升浪的開端。執筆時（15日）恒指由升轉跌，預料短期將會先行整固。如大價股應先行減持，至於中小型股的影響相對輕微，若走勢亮麗，可繼續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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