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經濟
2020年7月17日星期五
技術取勝
投資策略
中芯A股掛牌飈2倍 H股挫25% 港股折讓近七成 分析︰非反映基本面
台積電：兩個月無接華為新單
熱炒股急回 恒指失25000
高銀確認遭追債87億 商廈被接管
瑞幸造假帳 安永稱無審計責任
中國上季GDP增3.2%勝預期 消費總值人均可支配收入下跌現隱憂
水災影響已於物價浮現
內地樓市升勢持續 四大城市全升
上市科爆貪逾1年 港交所新設合規主管
新加坡金管局：未見港資大量湧入
再有基金股東質疑一太收購 持股8% 指作價未反映疫情
PizzaExpress債務重組 聯想或失控制權
信德中心呎價2萬 重返4年前價
非凡中國通過收購堡獅龍
積金局設「積金易」平台 立法會開始三讀條例草案
美就業數據遜預期 蘋果亞馬遜等科技股集體回落
疫情下交易暢旺 大摩利潤破紀錄
Airbnb預告推動今年上市
張兆聰：個股短線超賣 小心中央收水
張宗永：2020不是1989
技術取勝：中芯現大陰燭沽壓重
盧駿匡：料短期完成調整 恒指再戰高位
卓佳推線上AGM服務
劉思明：熱炒股是否散場 留意騰訊港交所
周顯：打開門做生意總惹到麻煩
譚新強：我們都患上幻肢綜合症
湯文亮：一國兩制 香港如何證明？
布里斯班樓市料跑贏全澳 低息低匯率利好 兼受惠經濟紓困措施
御海灣折實均呎1.7萬 469萬入場 貴過5月開價市區盤 明日起收票
話你知：5年前每呎地價3720元奪標
雲端洋房1.2億沽 實呎4.1萬
東濤苑未補價實呎1.45萬 港島居屋王
莎莎郭少明6375萬「賣殼」沽瑧環5伙
弦海首錄預租 開放式每月8500元
技術取勝：中芯現大陰燭沽壓重
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【明報專訊】安踏宜收復上升軌（圖）
美團或下試50天線（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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