張宗永：2020不是1989

我的看法卻不一樣，原因有下面幾點：

一，三十年前的中國仍然是發展中的國家，對以美國為首的西方國家，軍事上及經濟上都不是一種威脅。而且「蘇東坡」事件正在發酵，西方國家不少領袖都信心滿滿，認為只要經濟繼續發展，共產黨便會垮台。對於中共的態度，一半是自信，一半是憐憫。

中國政經崛起 西方已有戒心

二，餅真的有那麼大嗎？中國經濟發展了那麼多年，但半開放政策底下，亦製造了很多貿易壁壘，在不同的行業培養了本地龍頭。外資今天要賺大錢，談何容易！除非中國繼續擴大開放政策（這方面我倒相信習近平會「從善如流」，以經濟換政治），要輕易擊敗中國市場本地薑，不是那麼容易。

三，新冠病毒亦令到全球對中國這個世界工廠產生戒心，縱使中國不是有意威脅西方國家，但西方很害怕再來一次的天災人禍，中國工廠停產，到那時候Walmart的貨架上會不會又有一半是空的呢？

四，從全球的政治理念來說，自由主義到了今天已經不吃香。世界各地主要國家的領導人都是傾向於保守和民粹，在封關主義之下，對中國的圍堵將會更堅固和持續。

當年港商帶頭 今日所餘無幾

五，最後，不要忘記，六四之後，最先跑回大陸投資的是香港商人，今天，大陸經濟已是龐然巨物，港資已起不了作用。何况兩地關係破爛如斯，資本跟着嘴巴朝北看的港商，所餘無幾。

大陸城市化的紅利仍在滾存，大家都希望用內需來支持增長。以中國今天的經濟體制之巨，西方經濟封鎖不會弄垮中國，但並不代表西方會因此而放軟手。

[張宗永 翼之聯想]