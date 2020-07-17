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Airbnb預告推動今年上市

【明報專訊】旅遊住宿平台Airbnb的預訂數字回升之際，領導層推行改組，並預告首次公開募股（IPO）大計。Airbnb創辦人兼行政總裁切斯基（Brian Chesky）向員工發電郵稱，集團今年可能會推動IPO，「當市場準備好，我們也準備就緒」。

全球單日訂房逾百萬 3月後首次

除透露IPO計劃，該公司也公布連串高層變動，包括核心的房源業務（Homes）總裁格里利（Greg Greeley）將辭去職務。負責Airbnb產品體驗的鮑威爾（Catherine Powell）將成為出租業務（Hosting）的負責人。Hosting是Airbnb新成立的部門，將租務與產品體驗結合。今年初加入Airbnb的鮑威爾，曾任迪士尼及BBC Worldwide的高層。

切斯基談到高層變動時稱，若Airbnb要回歸根本，就必須提供一流的物業出租託管服務。Airbnb本周透露，7月8日的全球訂房次數突破100萬，是3月初以來首次，反映訂房業務有復蘇的迹象。不過約一半訂單，租住地點距客人住所不到500公里，且平均每晚房價低於100美元。

Airbnb表示，業務尚未恢復，但看到令人鼓舞的現象，例如6月鄉郊地區的房東收入，比去年同期增長25％。但獨立分析公司AirDNA的數據顯示，波士頓、洛杉磯和紐約等市區的Airbnb預訂數字，與去年相比仍然很低。為削減成本，並專注於核心業務，Airbnb在5月裁員1900人，相當於總人手25％。該公司近期縮減了對酒店的投資，又暫停將交通選項添加入Airbnb軟件的計劃。此外，創建媒體部門，以製作旅行相關內容的計劃亦已暫停。

（金融時報）

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