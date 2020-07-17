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疫情下交易暢旺 大摩利潤破紀錄

【明報專訊】疫情期間，金融市場交易趨於活躍，令業務偏重於證券交易及承銷的摩根士丹利受惠。大摩昨公布，第二季股東應佔利潤按年增長45%至32億美元，每股盈利1.96美元。次季整體收入則按年增30.9%至134.1億美元，無論收入及利潤均創了大摩的紀錄。大摩上季收入增長，主要由於交易業務收入按年急增68%至56億美元，金額是10年來最高。行政總裁高聞（James Gorman）昨稱，大摩應有能力提高明年股息，並恢復股票回購。他的言論刺激大摩股價早段急升逾3%。

擬增派息恢復回購 股價漲逾3％

高聞稱，大摩迄今坐擁60億至100億美元的剩餘資本，到今年底，這金額將增至100億至150億美元。他預期大摩需採取一些措施，包括投資於科技，以及零售和機構業務。

疫情之下，美銀跟其他大型銀行一樣，為潛在的貸款虧損作巨額撥備，令次季利潤大減。美銀昨公布，上季為潛在貸款損失撥備51億美元（約398億港元），是自2010年以來最高。全季利潤下滑52％至35.3億美元（約275億港元），每股盈利37美仙，略高於分析師預期，其股價早段跌1.8%。

美銀撥備398億 利潤跌52％

美銀在全美設有4300家分行，被視為美國消費者行情的指標。受疫情影響，美國大部分經濟活動在上季癱瘓，大量美國人失業，美銀上季的消費者銀行業務利潤大減98%。美銀表示，在消費者業務方面，今年已處理約180萬宗延期還款申請。截至7月9日，當中170萬宗仍在執行。上季淨利息收入（客戶的還款減去銀行向存款者支付的利息）下降11％，跌至108億美元。

不過跟其他華爾街大行一樣，金融市場在疫情期間處於動盪，帶動了美銀的交易收入。美銀的固定收益交易收入在次季增長50％至32億美元，而投資銀行收費亦增長57％，達到破紀錄的22億美元。

美銀行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）形容，這是1930年代大蕭條以來最動盪的時期，強勁的資本市場表現，抵消了消費者業務在疫情打擊下所受的影響。不過分析指出，由於美國政府提供了大量刺激措施扶助企業及消費者，令償債問題暫未惡化。隨着援助計劃逐漸到期，加上部分經濟活動仍未完全恢復，違約問題惡化遲早發生。

（綜合報道）

[國際金融]

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