美就業數據遜預期 蘋果亞馬遜等科技股集體回落

上周的首次申領人數，僅按周減少約1萬。這也是連續第16周，首次申領救濟人數超出100萬。過去17周，已有超過5100萬人首次申領失業救濟。

強生有望提前試新冠疫苗

強生（Johnson & Johnson）昨公布，由於疫情期間醫院延後大量非緊急手術，令其醫療設備業務受挫。該公司上季收入按年跌10%至183億美元，盈利按年跌34.6%至36.3億美元。經調整每股盈利1.67美元，高於分析師預期。強生透露，有望提前於9月底進行一項冠狀病毒疫苗的後期人體試驗，現正與美國國家衛生研究院（NIH）談判，爭取加快測試的進程。強生股價早段微跌。

6月零售銷售額再升7.5%

美國目前累計確診人數接近350萬，佛羅里達州、加州、得州和亞利桑那州的疫情尤其嚴重，令這些地區的首次申領失業救濟人數高企。不過隨着美國廣泛地區的經濟活動重啟，零售活動繼續回升。美國零售銷售額繼5月錄得破紀錄的18.2%升幅後，6月續升7.5%，升幅比分析師預期高出2.5個百分點。但分析師警告，若美國未能有效遏制疫情，部分防疫封鎖措施可能要再次實施，影響經濟復蘇。

此外，歐洲央行昨宣布，維持利率和大規模刺激經濟計劃不變，並將密切注視歐元區的經濟狀况。為緩和疫情對經濟的衝擊，歐洲央行上月已將緊急抗疫買債計劃（PEPP）的規模擴大6000億歐元（約5.3萬億港元），令該量寬計劃的總規模達到1.35萬億歐元（約11.9萬億港元）。此外，歐洲央行將繼續每月購買200億歐元（約1770億港元）債務，並維持今年底前的額外1200億歐元（約1萬億港元）資產購買額度。

歐央行：密切注視區內經濟

歐洲央行行長拉加德昨表示，歐央行推出的緊急買債計劃正發揮作用，截至6月底已購入3600億歐元（約3.2萬億港元）資產。她強調推出緊急買債計劃後，金融市場氣氛改善。她透露，歐央行預計，一項正在商議的歐盟刺激計劃，將優先考慮向成員國饋贈而非貸款。歐盟領袖定於周五開會，爭取為價值7500億歐元的復蘇基金運作方式達成協議。

（綜合報道）

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