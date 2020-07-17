PizzaExpress債務重組 聯想或失控制權

《金融時報》報道，英國薄餅連鎖店PizzaExpress債權人正就4.65億英鎊（約45.2億港元）的債務重組磋商，公司最快在本月被債權人接管，而其中國業務則繼續由聯想控股（3396）旗下私募基金弘毅投資持有。聯想控股昨日跌6%，收報10.74元。

弘毅投資於2014年投資PizzaExpress，涉資約9億英鎊（以當時匯率計約120億港元），惟其在英國市場的業績一直不見起色。外電在昨天報道，其淨負債已超過其股本資產淨值，故考慮重組債務。

據報，PizzaExpress的中國業務或分拆，並以債轉股方式由弘毅投資持有，但弘毅投資有機會失去控制權。

截至2018年底總債務達11億英鎊

根據重組債務計劃，PizzaExpress可削減部分門店及與業主重新商討租金，以及與多個債權人重新談判條款，從而避免破產。惟除了明年8月到期的債券外，Pizza Express還拖欠2022年8月到期的2億英鎊無抵押貸款，截至2018年12月底其總債務已達11億英鎊。

全球約有600門店 英國佔450間

Pizza Express有逾50年歷史，於全球約有600間門店，英國門店佔450間。據官網顯示，Pizza Express在香港有23間分店。其在中國內地的分店從2016年起，正式改名為PizzaMarzano，並取名「瑪尚諾」。