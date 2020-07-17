再有基金股東質疑一太收購 持股8% 指作價未反映疫情

明報記者 陳偉燊

此前，一家在一太持股不足1%的美資基金炮轟一太是次交易估值過高。今次出來提出質疑同一交易的Brandes Investment，累計持股更高達8.01%。一太大股東持股44%，其餘股東均可在今天的股東會上投票。另股東投票顧問ISS更發表報告，質疑一太今次交易存在與大股東利益衝突的情况，因此建議獨立股東投票反對。這與一太委聘的獨立財務顧問新百利推薦股東投票贊成，完全相反。一太昨日股價收報1.56元，跌1.27%，公司市值67.78億元。

一太今舉行股東會表決收購

Brandes Investment董事Gerardo Zamorano接受本報記者長途電話訪問時不願透露投票意向，但他形容基金在一太投資多年，今次收購屬公司史上一筆大收購，作價折算市盈率亦高。

他不否認，今次交易有助一太擴大業務地理版圖，以及與現有業務管理結合，但他提到，基於香港及印尼上市公司投票機制有異，其中印尼上市公司大股東可在關連交易投票，做法引起他們關注，難料事件在一太股東會會否構成影響。

Gerardo Zamorano對於交易估值亦同表關注，指現時一太及ICBP給予收購目標的高估值，是基於為疫情前經營情况評估，目前情况或已有不同。他期望，有關交易不要令一太的資產淨值折讓再拉闊，並對一太的估值長期被低估，感到失望。

不否認交易助擴業務地理版圖

ISS的報告則炮轟，一太收購大股東有份持股的中東及非洲營多撈麵業務，性質屬關連交易，大股東有經濟誘因圖利，成本卻由小股東承擔，兩者存在利益衝突。

ISS更質疑，中東及非洲6家同業的平均市盈率才19.8倍，但是一太今次收購的市盈率高達23倍。該行更認為，基於印尼與香港的投票機制有異，因此ICBP理應要主要股東放棄投票。其綜合結論是，建議一太股東投反對票。