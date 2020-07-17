上市科爆貪逾1年 港交所新設合規主管

由曾任職羅兵咸駱衍廷擔任

兩新任高層中，駱衍廷此前任香港羅兵咸總監，從事合規諮詢等服務，將出任高級副總裁兼上市科合規主管，本周上任。胡麗芬則擁有港、英等地律師資格，現任職投資公司TPG，將出任上市科董事總經理兼首次公開招股審查聯席主管。胡將與劉穎共同監督IPO申請，今年9月履新。

對於新設立合規部門，港交所回覆本報表示，該團隊是全面提升上市部職能的計劃之一，已為此籌備了一段時間。該所表示，合規部門職能是監督及支援上市科，確保後者有適當的政策及內部監控程序，符合法例及職責。

胡麗芬過檔任審查聯席主管

上市主管陳翊庭昨日表示，上市科不同團隊主管現已各就各位，希望可合力維持上市制度的平穩運作及競爭力。

此外，昨日行政總裁李小加則在論壇演講上表示，本地實施《港區國安法》後，為香港帶來和平與秩序，惟亦有部分國際投資者對此感到不理解及焦慮，該所正設法解決這些問題。

李小加亦提到，美國總統特朗普簽署法案，取消香港的特殊待遇。他表示，與團隊對該法案進行了深入的研究後，認為其不會改變香港的地位。