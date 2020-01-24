中國上季GDP增3.2%勝預期 消費總值人均可支配收入下跌現隱憂

明報記者 陳子凌

對比第一季跌6.8%，中國第二季GDP出現勝預期的V形反彈。6月工業增加值升4.8%亦符預期，並連續3個月正增長；上半年全國固定資產投資下降3.1%，跌幅比首5月收窄3.2個百分點，優於市場預期下跌3.3%。

消費表現卻遜色，雖然連續4個月跌幅收窄，但6月社會消費品零售總額跌1.8%，市場本預期能回復正增長，累計上半年要跌11.4%。

從細項來看，6月有增長的仍是醫療、辦公及日常需求的消費為主，非必要消費如外出餐飲、化妝品等續跌。另外，上半年全國城鎮新增就業人員564萬人，完成全年目標的62.7%；6月全國城鎮調查失業率5.7%，比5月份下降0.2個百分點。

6月工業增加值升4.8% 連續3月正增長

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長劉愛華承認，消費的恢復，尤其是像餐飲之類的聚集式、接觸式消費活動仍然受到一定制約。但整體而言生產與需求都在改善，只是步伐快慢而已，並提出要關注是上半年全國居民人均可支配收入實際增長下降了1.3%，人均消費支出實際下降9.3%，所以對消費能力的培養下半年要下更大氣力。

安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠表示，第二季中國經濟V形反彈，雖然經濟下行風險並未完全消除，但考慮到股市及樓市的升溫，中央近期更傾向以針對式和審慎方式調控政策，寬鬆更集中於中小企、部分服務業和受水災打擊地區，預計第四季會定向降準0.5至1個百分點及適度減息；渣打大中華區及北亞區首席經濟學家丁爽亦估計人行最多在第三季降準一次和MLF減息一次，僅此而已。

分析師：貨幣政策不宜太快收緊

不過，海通證券首席宏觀分析師姜超卻認為，上半年新增就業僅為年度目標的63%，遠低於歷年同期，6月份失業率也仍處高位，而以往服務業是吸納就業主力，但疫情對服務業和消費影響明顯大於工業，既然就業是今年首務，在就業和消費均未明顯改善之下，貨幣政策不宜太快收緊。