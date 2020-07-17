瑞幸造假帳 安永稱無審計責任

安永在聲明中表示，在今年1月下旬對瑞幸去年的財務報表進行年度審計的過程中，注意到瑞幸迅速增長的代理業務模式及相關代理商存在疑點，因此引入反舞弊調查團隊，期後發現瑞幸部分管理人員在去年第二季至第四季期間，通過虛假交易增加收入、成本及費用，並就事件向瑞幸審計委員會匯報，瑞幸的董事會亦因此決定成立特別委員會負責內部調查，最終在今年7月證實瑞幸自2019年4月開始財務造假行為。

內媒：造假案官方定性或不輕

《第一財經》引述知情人士稱，上周六舉行的金穩委會議上討論財政部對瑞幸咖啡現場檢查的結論，安永此番聲明的背景正是這次金穩委會議的定調。金穩委會議要求，全面落實對資本市場違法犯罪行為「零容忍」要求，全力維護資本市場健康穩定，知情人士指出，從會議的定調及要求來看，瑞幸咖啡案最終定性可能不會輕。今年5月，瑞幸公布就造假帳一事的內部調查進展，董事會亦終止首席執行官錢治亞及首席運營官劉劍的職務。不過，外部監管機構調查結果，不論是中方抑或美方，都仍未公布。