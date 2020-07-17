高銀確認遭追債87億 商廈被接管

但高銀指出，注意到有涉及賜譽的委任接管人或經理人通知書、更改公司秘書及董事通知書提交予公司註冊處，但該受質疑表格提交前並無經其授權，登記有待確定。

稱未授權 質疑文件真偽

受消息影響，高銀昨日股價曾低見0.94元，收跌21.43%，報0.99元。據高銀通告，賜譽在2019年4月9日向若干獨立票據持有人發行了本金68億元的浮息優先抵押票據，但在13日接獲抵押信託人德銀通知，委任接管人接管賜譽的抵押股份、高銀金融國際中心等資產，並委任新董事加入賜譽接替原高銀班底。

至於高銀另外兩家附屬公司成美及Goal Eagle，則涉及在2019年3月29日獲得若干金融機構授出的一筆分為兩部分的定期貸款融資，本金額分別14.94億元及2.43億美元（約18.954億元），德銀為貸款代理人。

德銀在周一向高銀發催繳函追債，要求立即支付本金及利息共約15.417億元及2.507億美元（約19.555億元），合共約34.972億元。

高銀指出，自今年3月起已積極就票據及貸款的償還方案與德銀磋商，並正安排為票據及貸款重新融資，方法包括尋求87億元左右的新融資；以及出售其於九龍啟德第4B區4號地皮。集團亦於5月公布以70.4億元出售該地皮予離岸公司Top Family Group Limited。

潘蘇通疑押股 套現近25億

此外，據昨日聯交所股權披露顯示，有高銀金融股東於周三（7月15日）向工銀澳門抵押19.7億股，佔公司已發行股本的28.18%，按高銀15日收市價每股1.26元計，該批股份市值約24.82億元。

據年報顯示，高銀由主席潘蘇通持有70.86%股權，公司並無其他主要股東，因此該批股份可能由潘蘇通抵押。