熱炒股急回 恒指失25000

ATMX全線挫

騰訊（0700）跌5.5%，收報513元；阿里巴巴（9988）跌4.2%，收報233.2元；美團（3690）及小米（1810）均跌逾7%；今年以來ATMX仍然大幅跑贏恒指（見圖），因此近日亦回吐得較急。中小型科技股昨亦重挫，金山軟件（3888）大跌近15%，微盟（2013）跌12.8%，眾安在線（6060）亦跌9.3%。

醫藥股全線受壓，君實生物（1877）、啓明醫療 （2500）、康希諾生物（6185）昨均跌逾10%；汽車股吉利（0175）大跌11.98%，為昨日跌幅最大的藍籌，其次是中人壽（2628），跌6%。

港股通雖然連續24日淨買入港股，但昨日淨流入金額已降至4.07億元，除中芯國際（0981）外、騰訊及美團均現淨流出。

恒生看好明年復蘇 增持新經濟股

恒生（0011）投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，市場仍然具有潛在風險，包括全球疫情、美國總統選舉等，都將對股市表現產生影響，但他認為，由於恒指基調好及估值低，再加上中國經濟現正邁入復蘇，預料企業盈利將在明年陸續恢復，預計港股下半年將會有好轉。該行將增持新經濟股，包括內需、醫療、新能源汽車、5G手機配件等板塊，但將減持盈利增長相對疲弱的傳統金融股及電訊股。