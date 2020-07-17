台積電：兩個月無接華為新單

3納米製程料明年試產

早前美國商務部宣布將對華為實施出口禁令，台積電董事長劉德音認為，華為造成的影響短暫，集團自5月15日以來已沒接過華為新訂單，台積電亦未有計劃在9月中美國對華為的新管制措施生效之後將晶圓交貨予華為。

台積電昨日公布次季業績，期內收入營收按年增約28.9%至3107億元新台幣（約817.38億港元），利潤按年升約81%至1208.2億元新台幣（約317.85億港元），每股盈利為4.66元新台幣（約1.23元）。台積電昨日績前跌1.52%，收報357.50元新台幣。台積電ADR昨晚亦跌2%。

台積電次季毛利率53%，高過台積電早前的50%至52%前瞻指引；期內營業利益率為42.2%，稅後純益率約38.9%。現時7納米及16納米製程出貨分別佔次季晶圓銷售金額的36%及18%。總體而言，先進製程（包括16納米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的54%。

台積電財務副總經理暨財務長兼發言人黃仁昭表示，由於5G基礎建設的持續佈建及高效能運算相關產品的推出，抵消了其他平台需求較弱的現象，因此台積電第二季業績表現持續保持平穩。展望第三季，台積電預期營收預計介於112億至115億美元間（約873.6億至897億港元）；毛利率預計介於50%到52%之間；營業利益率預計介於39%至41%之間。