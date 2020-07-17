中芯A股掛牌飈2倍 H股挫25% 港股折讓近七成 分析︰非反映基本面

佔科創板成交近半 單日換手率53%

中芯國際A股昨日正式上市，並以全日高位95元人民幣開市，較招股價27.46元人民幣炒高245.96%，雖然開市不足15分鐘曾跌至80元人民幣，其後一度反彈至90元人民幣水平，最終收報82.92元人民幣，較招股價升2.02倍，全日成交金額達到479億元人民幣，佔科創板總成交額近50%，單日換手率亦達53%。

惟中芯AH股「同命不同價」，H股輕微高開報39.9元，其後即「跳水」，早段曾低見27.5元，暴跌28.48%；午前則反彈至33.3元，但最終收報28.75元，跌25.23%，成交額約225.67億元，是昨日成交額最多港股。以昨日收市價計，中芯A股較H股的溢價高達219.45%，H股較A股折讓達69%。

「比茅台更珍貴」 券商料H股價追A股

在中美角力的背景下，中芯國際雖然技術上不及台積電，但被寄予厚望，冀能領導國產晶片製造，減少依賴境外技術。中資券商國信證券昨日更發表題為《中芯國際比貴州茅台更珍貴》的報告，認為中芯國際與貴州茅台一樣不可替代、無法複製，同時因為稀缺性導致中芯國際具有和貴州茅台同樣的議價能力。

國信證券更稱，中芯A股屬於絕對稀有資產，不能參考國際半導體代工廠估值，該行又認為，由於中芯AH投資者趨同，AH股價也會趨同，港股股價將會向科創板股價看齊。

即使中芯H股大瀉，但其H股預測市盈率仍高達88.3倍，相比之下，全球最大晶圓代工廠台積電的預測市盈率只有20.9倍，而事實上兩者無論從營收規模或技術上都有很大差距（見圖）。

專家：漲跌幅設限後A股將回落

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，由於科創板新股上市首5個交易日不設漲跌幅限制，資金流炒作中芯A股，導致AH股差價擴闊，相信上述限期結束後，中芯A股價格將會回落。他又稱，現時中芯A股價格已無基本因素可言，中芯與台積電仍存有3年或以上技術差距，要更多時間才能追上，其次亦關注中芯能否再提升其14納米產品的市佔率。

明報記者 李哲毅