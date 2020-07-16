歐盟稅務爭議 蘋果勝訴 未能證明受非法補貼 毋須補交1152億

今次訴訟源於歐盟委員會在2016年8月裁定，愛爾蘭政府向蘋果提供非法稅務優惠，命令其向蘋果追收在2003至14年間少付的130億歐元稅款。歐盟的反壟斷機構當時認為，愛爾蘭政府使蘋果「多年來支付的稅款顯著低於其他公司」。愛爾蘭政府和蘋果之後提出上訴，質疑歐盟委員會的追稅命令，「違反現實和常識」。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）更曾批評歐盟的追稅決定，「完全是政治廢話」。不過蘋果仍將被追交的罰款存入託管帳戶，等待歐盟法院的裁決。

愛爾蘭政府：沒予蘋果特殊待遇

蘋果公司的一名發言人昨對裁決表示高興，又稱此案的重點，不在於交多少稅，而是向誰交稅。蘋果強調自己是全球納稅最多的企業，過去10年在全球繳交超過1000億美元的企業稅。愛爾蘭政府昨表示，一直很清楚，沒有向蘋果提供特殊待遇，並按照愛爾蘭的正常稅務準則，向蘋果徵收正確的稅額。

根據歐盟的數據，蘋果在2003年為其在歐洲賺取的利潤，繳納1％有效企業稅率，2014年的相關稅率更低至0.005％。不過愛爾蘭政府和蘋果均認為，由於蘋果幾乎所有知識產權都在美國開發，與愛爾蘭沒有多大關係，相關稅率並無問題。

歐盟競委會：將續查企業稅務協議

愛爾蘭的企業稅率是歐洲國家中最低之一。除蘋果以外，Google和facebook等科技企業也以當地為歐洲總部。歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）稱，將認真研究判辭，考慮下一步行動，並將繼續調查歐盟國家與企業的稅務協議，是否構成非法補貼。她說，歐盟支持所有企業繳納公平的稅額，若有歐盟成員國的政府，為企業提供競爭對手無法享受的稅務優惠，將損害歐盟內的公平競爭。

歐盟擬向科技巨頭徵數碼稅

韋斯塔格爾4年前要求蘋果補交稅款的決定，令美國總統特朗普戲稱她為「稅務女士」（tax lady）。她最近對蘋果發起兩項反壟斷調查，並正考慮對全球科技巨頭徵收數碼稅。相關徵稅計劃，遭美國政府反對。美方質疑多數科技企業來自美國，數碼稅對美國企業構成不公。蘋果今次勝訴，可能影響到韋斯塔格爾向Google發起的3宗反壟斷案，罰款總額達94億美元（約733億港元）。

韋斯塔格爾目前也因稅務問題，與亞馬遜、星巴克、Nike及快意佳士拿等進行訴訟。有稅務專家指出，蘋果勝訴反映歐盟試圖透過國家補貼法規向企業徵稅的限制，否則毋須透過冗長的法庭程序，確認跨國企業繳納少於1％企業稅是否合法。

（綜合報道）

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