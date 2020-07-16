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瑞銀Baweja：疫後低息更久壽命更長 利好樓市

【明報專訊】雖然在新冠肺炎疫情及《港區國安法》兩大不明朗因素夾擊下，本港今年以來住宅、寫字樓及商舖租金均見受壓，惟住宅樓價卻在供不應求及低息環境下相對硬淨，而地產股及房託股價則顯著跑輸大市（見圖），後市將何去何從？今期本欄由瑞銀全球研究首席策略師Bhanu Baweja團隊，以及晨星亞洲高級股票分析員胡啟泰，為讀者詳細分析。Baweja團隊預測，全球息口未來幾年將維持在低位，加上疫情提高全民健康護理意識，有利壽命延長，均利好樓市。胡啟泰則認為，港股回升將增加金融及中介機構對中區甲廈需求，看好相關收租股或房託（見另稿）。

儲局難長期QE 惟低息料持續

瑞銀財富管理在去年底曾發表報告預測，未來10年高收入國家的勞動年齡人口將開始下降，去全球化的趨勢愈來愈強，科技革命很可能在5G、人工智能、雲端計算和基因療法等領域顛覆現有的標準，例如5G用戶在2030年料將急升逾100倍到65億至70億戶，物聯網設備亦上升3.6倍至460億個，帶來投資機會。今年以來不論中美科技龍頭股股價均顯著跑贏大市，如跟隨該行所預測的大趨勢（Megatrend）作部署隨時回報可觀。

今年以來全球多國先後爆發新冠肺炎疫情，瑞銀全球分析認為此舉將令消費模式轉變，企業、員工及政府也要加快從實物消費到知識消費的轉變，該行170名研究分析師探討疫情復蘇後的世界將會是怎樣，總結出「未來七大趨勢」，涉及經濟、貿易、自動化、可持續性、分配、政策及健康等範疇，後兩者更影響長期樓市走勢。

Baweja團隊分析，與2012年時任歐洲央行行長德拉吉明言「不惜任何代價（救市）」時不同，現時全球政府及央行應對是次疫情進一步救市的政策空間已有限（from whatever it takes to whatever is left）。他解釋，過去幾個月西方國家政府以積極財政政策救市後，財赤及債務已進一步上升，長此下去將令市場對國債出現信心危機。

小心經濟墮流動性陷阱

有分析認為，美國聯儲局正推行無限量寬（QE）買債救市，向全球釋出流動性，有利本港以至全球樓市，Baweja團隊則從兩方面分析此問題。首先是擴表幅度的變化（delta）（編按：聯儲局資產負債表規模由2月底約4萬億美元，急增3萬億美元至6月底約7萬億美元後，近日有所回落，最新報6.92萬億美元），事實上他亦不相信當局可「無限」買債，因為此舉會令美元匯價大跌，而從日本及歐洲失敗經驗可見，長期QE會令經濟跌入流動性陷阱；另一方面，他亦同意疫情對就業市場的衝擊復元需時，故此聯儲局日後即使停止QE，在一段長時間內也不會上調聯邦基金利率，低息環境持續有利全球樓市。

醫療進步民眾注重健康延壽命

另外，Baweja團隊指出，在過去10年，由於經濟合作暨發展組織（OECD）國家貧富懸殊問題加劇，期內當地人口的平均壽命延長情况停滯不前；雖然他認為貧富懸殊的問題在未來10年亦難以解決，但隨着醫療科技進步，以及民眾在疫情後對健康護理的意識提高，有利壽命延長，對樓市亦屬正面。

個別地產板塊方面，是次疫情令全球更多人更長時間留在家中，消費模式改變為上網購物，明顯對商場實體店帶來挑戰，Baweja團隊分析，近月多個國家電子商貿佔整體零售的比例顯著增加，當中即使內地於3月底已開始解封、經濟逐步回復正常，4月電商佔整體零售比例仍按年上升6個百分點至31%，可見電商興起實屬大勢所趨。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

相關字詞﹕無限量寬(QE) 中環甲廈 新冠肺炎疫情 晨星亞洲高級股票分析員胡啟泰 瑞銀全球研究首席策略師Bhanu Baweja

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