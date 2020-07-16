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珠海3區各擅勝場 退休投資皆宜

【明報專訊】自港珠澳大橋開通後，來往香港與珠海最快僅需1小時15分鐘。珠海是粵港澳大灣區其中一個城市，當地面積為香港的1.57倍，但常住人口僅為本港的四分之一，當地作為退休地是一個不錯的選擇，加上消費水平遠低於香港，就算買過千呎大屋亦只需百餘萬元起。究竟珠海哪些地區適宜退休？哪些又具投資價值呢？

香洲位處市中心 發展成熟

首先了解一下當地情况。珠海主要分為香洲、斗門及金灣3區。香洲是珠海市中心，雲集繁華的商業區、高級酒店、寫字樓及具歷史價值的老城區。該區發展成熟，最南邊的拱北口岸更是連接澳門的出入口，故樓價屬珠海市中較高水平。內地房天下地產網資料顯示，香洲區灣仔街平均呎價約2850元（人民幣‧下同），以一個900方呎單位計，樓價約256.5萬元。其餘位於拱北口岸、商業區的平均呎價約2630元。

不少退休人士都希望晚年可以在清幽的環境過退休生活，如近年常聽到的橫琴、斗門及金灣區等，由於仍在發展階段，即使退休人士不考慮升值因素，亦最好到當地視察，留意附近交通、醫療設施、民生商店等生活配套。加上現在受疫情影響，如有意在新開發區置業宜先多了解，待兩地通關再起行。

橫琴屬自貿區 物價偏貴

相信許多香港人都曾見過橫琴買樓的廣告，而早於2017年，橫琴的樓價曾急升至每方呎6200元。這是由於國家銳意將橫琴打造成另一個「中環」，早於2015年國家已將橫琴列為廣東的自貿區，去年又決定實施《橫琴國際休閒旅遊島建設方案》，令該區樓價維持於每方呎4000元水平。

大灣區資深投資者沈永年表示，橫琴屬於商業區，該區有超過九成物業不得作常住用途，例如規定公寓不可煮食，甚至不可放置牀架牀褥；加上屬於自貿區，較多經商人士，物價一定比民生區貴，不適合買樓退休。他笑言：「如果有這筆錢在橫琴買樓，為何不買深圳物業呢？」

至於斗門區及金灣區又稱為珠海西區，亦是港人熱門置業地。如果由珠海站關口自駕前往兩個區域，最快亦需1小時。不過內地政府大力推動西區發展，令過去幾年當地樓價平穩上揚。另一個促使樓價上升的原因，是金灣區的航空城已近完工，有望明年啟用。航空城將設有金灣中心醫院、產業服務中心及國際商務中心等。交通方面，金灣除了設立高鐵站外，目前正建設金海大橋以連接珠海機場及港珠澳大橋。一旦落成，由金灣到橫琴估計僅需15分鐘。

金灣航空城明年啟用 發展料勝斗門

至於斗門亦為另一經濟重鎮，會建設科創中心、展覽中心、旅遊發展中心等。對於這兩區發展前景，沈永年指，金灣區及斗門區好比深圳的前海及後海，將會蓬勃起來。不過現時處於建設階段，如斗門區的世榮‧翠湖苑及金灣區的龍光‧玖譽灣，即使現時去睇樓，附近亦未有完善設施，要多等幾年才會落成，樓價屆時亦會上升。若在兩者中選擇，有能力最好選金灣區，料發展優於斗門區。

中山坦洲鎮配套佳 樓價低水

如果想選擇更低價的物業，沈建議可考慮位於中山市南面邊陲地區，即與珠海相鄰的坦洲鎮。事實上，過去幾年因珠海樓價急升，吸引許多珠海市民移居該區。坦洲發展成熟，是舒適的民生社區，區內有大型購物商場如天和新世紀商場、坦洲醫院、坦洲實驗中學等。該區樓價上月平均每呎約1120元，以坦洲錦繡國際花城一個面積1160方呎的單位為例，售價僅129萬元。因此，坦洲亦是退休理想之選。

撰文、攝影 黃清瑤

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