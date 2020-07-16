經濟

香港地產

港大4.6億增購翰林峰商場舖

【明報專訊】雖然舖市低迷，但教育機構再購入物業作投資及自用，土地註冊處資料顯示，恒地（0012）西環翰林峰商場1樓（即A部分），上月中以4.596億元售出，新買家為香港大學，該部分面積19,533方呎，呎價約2.53萬元。

兩年前逾5億購商場2樓舖

資料顯示，港大2018年以5.038億元購入上述商場2樓（即B部分），面積約2.1萬方呎，呎價近2.4萬元，連同上月購入商場1樓，目前已購入商場1、2樓共約4.05萬方呎樓面，共涉資9.634億元，預計購入物業作教學及研究用途。

新地商場推外賣自取平台

另市場消息指，中環荷李活道37號全幢寫字樓，獲投資者以約4.6億元洽購，總樓面約2.38萬方呎，呎價約1.93萬元。

土地註冊處顯示，原業主2006年5100萬元購入，若最終以4.6億元售出，帳面將獲利4.09億元或8倍。

此外，因應新一輪防疫措施，新地（0016）旗下多個商場，包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣世貿中心、元朗廣場、柴灣新翠商場等，推出新地美食一站通網上外賣自取平台（www.happybuymall.com），市民可線上即時落單，線下按時取餐，首階段精選約50間食肆提供超過500多款餐單及餐飲優惠。

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