半年補地價不足6億 8年新低

地政總署指，今年次季涉及共10宗個案，包括9宗契約修訂及1宗換地個案，其中5宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂。上季有3個地段以私人協約方式批出，其中兩幅位於鑽石山及東涌，批予香港房屋委員會作公營房屋發展用地；而另一幅批予西九文化區管理局作西九文化區發展用地。

業界料第四季才走出低潮

資料顯示，今年次季最大宗補地價個案為屯門楊青路項目，是私營骨灰龕場善緣或相關人士就項目興建骨灰龕場，補地價約5.7億元，餘下的項目則包括私人協約方式批出、位於鑽石山及東涌地皮，批予房委會作公營房屋發展用地。

對於今年上半年補地價逾5.7億元、見8年新低，萊坊執行董事林浩文指，補地價金額見近年新低，主要受疫情影響，令完成補地價的數目及收益較往年大減，這是預期之內，而現時疫情仍然反覆，估計今季完成補地價及收益亦同樣偏少，或要待今年第四季始會較明朗。