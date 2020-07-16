跑道區維港1號明年登場 涉逾千伙

中海外：預計2023年首季落成

維港1號是跑道區首個命名的住宅，項目包括2幢32層高的高座大廈、1幢6層低座大廈，提供1059伙，標準戶涵蓋1至4房，另設特色戶。中海外地產董事總經理游偉光表示，維港1號屬跑道區首個申請預售的住宅，已獲上蓋建築工程施工同意書，預計2023年首季落成。他較早時接受本報專訪時曾指，爭取最快明年上半年推出項目。

中海外2018年以逾80.3億元、每方呎樓面地價約1.35萬元投得上述啟德4B區2號住宅地，向九龍灣內海，項目已申請預售樓花。啟德區首個開售的私宅啟德1號I、II，亦是中海外發展的樓盤，早於2016年8月推出，當時首批平均折實實呎約1.45萬元，項目兩期1169伙已售罄，估計套現約134.5億元。

上半月一手暫沽800伙升五成

綜合市場資訊，新盤本月上半個月暫約800宗成交，比上月同期錄約525宗升逾五成，昨天單日售約10伙，其中新地馬鞍山雲海，以招標售出Sandalwood Court第2座1樓A室，屬實用856方呎3房連儲物房戶，成交價1455.2萬元、實呎1.7萬元。

長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，昨日亦售3伙，其中3座中層實用759方呎H室，屬海景3房戶，成交價1276.5萬元、實呎1.68萬元。另新世界（0017）元朗瑧頤亦沽出1伙3房戶，為12樓A1室，實用577方呎，成交價975.3萬元、實呎1.69萬元。恒大（3333）長沙灣恆大‧睿峰明日再推83伙，截至昨晚累收約800票，超額8.6倍。