荃景花園新港城買家「無睇樓」入市

美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃景花園新近錄得位於6座中層E室的成交，單位實用面積362方呎，屬2房間隔，原業主最初開價560萬元放盤，惟自本地疫情急轉惡化下，不願意開門予準買家睇樓，即使有準買家願意支付500元作清潔費亦遭拒絕開門。新買家為上車客，最終在「無睇樓」及議價後，以555萬元購入單位，實呎15,331元。原業主2006年7月105.5萬元購入上述單位，持貨14年，帳面賺449.5萬元或逾4倍

加多利峯5年實蝕近三成

與此同時，新港城亦出現類似個案。美聯分行市務經理李天傑指，新港城G座低層3室，2房間隔，實用面積約363方呎，獲新買家在「無睇樓」下以598萬元承接，實呎16,474元。原業主2016年5月以約405萬元購入上述物業，帳面獲利約193萬元或近五成。

另外，《港區國安法》自本月初實施，有部分內地客蝕讓離場。土地註冊處顯示，何文田亞皆老街加多利峯中層B室，實用959方呎，4房間隔，本月初以1950萬元售出，實呎20,334元，成交價比去年6月反修例運動前，一個同類低層單位成交價2100萬元低150萬元或7%。資料顯示，原業主為內地客，2015年2057萬元購入單位，持貨5年，帳面蝕107萬元或5%。不過，由於當年購入時需付樓價15%的買家印花稅、8.5%雙倍印花稅，合共23.5%，涉約483萬元，連同其他使費料實蝕約610萬元或近三成。