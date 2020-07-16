經濟

香港地產

施永青：美制裁下 未見賣樓移民潮

【明報專訊】美國總統特朗普已簽署《香港自治法案》，並簽署行政命令，終止對香港特殊待遇，市場擔憂制裁對香港構成影響。中原集團主席施永青稱，相信此舉對本港樓市並無直接影響，雖然這並不是好消息，但近月對本港樓市的觀察可見，樓市參與者實際上未有太過緊張。

施永青續指，住宅物業屬不動產，而過去數周一手及二手市場交投不俗，「集團近月生意也不錯」，反映市場未有出現賣樓移民潮。對於美國通過《香港自治法案》後，會制裁破壞香港自治人士，他認為，懲罰措施對非決策官員作用不大，「懲罰國家主席習近平就有料到」。

仲量聯行：不宜對樓市過分樂觀

另外，仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平指，美國一系列的行動，均會在一定程度上影響本港樓市，但其影響多深遠，則要視乎中國會否推出反制措施；該行預計，中小型樓價今年全年將下跌5%至10%，而商舖租金則受疫情及限聚令打擊，全年跌至40%。被問及香港樓價會否較難大跌時，曾煥平直言「千祈唔好咁諗」，指量化寬鬆政策及美聯儲維持低息至2022年底，雖然為本港中小型住宅市起正面支持作用，但現時本港疫情存不確定性、加上政治事件，令樓市添上不明朗因素；同時，若失業率進一步攀升，將為樓價帶來下行壓力。曾表示，若非上半年各國推出量寬政策，本港樓價恐如1997年般大跌30%至40%，因此，呼籲市民不宜對樓市過於樂觀。該行預期，今年本港中小型住宅樓價全年下跌5%至10%，豪宅樓價則下調10%至15%。

料商廈租金全年跌兩成半

零售市場方面，仲量聯行商舖部主管唐偉樂稱，自去年社會事件及今年本港爆發疫情，零售市場情况極嚴峻，預計商舖舖租全年跌35%至40%。仲量聯行商業部主管鮑雅歷表示，今年第2季本港寫字樓空置率7.6%，是2009年後、近11年來新高紀錄，他預計，不少企業減少商廈租賃需求，料寫字樓租金全年將下跌20%至25%。

上 / 下一篇新聞

中國擬境外徵稅 港中資爭取總公司代繳 料每年最少涉4億 金融界：非為增加庫房收入
中國擬境外徵稅 港中資爭取總公司代繳 料每年最少涉4億 金融界：非為增加庫房收入
網上調查：過半港漂願為居留權留下
網上調查：過半港漂願為居留權留下
標普：疫情或再拖累港鐵評級
標普：疫情或再拖累港鐵評級
花旗予騰訊目標649元全城最高
花旗予騰訊目標649元全城最高
天星銀行推「星息券」定存 最高3.1厘息
天星銀行推「星息券」定存 最高3.1厘息
惠理徐福宏︰美團仍值博 舊經濟追落後已完
惠理徐福宏︰美團仍值博 舊經濟追落後已完
疫情阻外訪 靠大數據分析公司
疫情阻外訪 靠大數據分析公司
祖龍娛樂升75%勝暗盤 半新股思摩爾升兩成
祖龍娛樂升75%勝暗盤 半新股思摩爾升兩成
安踏發盈警 中期純利料減最多25%
安踏發盈警 中期純利料減最多25%
Burberry上季收入跌近半 傳精簡架構 裁減500員工
Burberry上季收入跌近半 傳精簡架構 裁減500員工
九毛九配股集資 籌逾10億
九毛九配股集資 籌逾10億
「舖王」子購松齡貸款獲延期 涉資5億原須5月清還 現延至8月底
「舖王」子購松齡貸款獲延期 涉資5億原須5月清還 現延至8月底
人行傳伙美團等測試數碼貨幣應用
人行傳伙美團等測試數碼貨幣應用
歐盟稅務爭議 蘋果勝訴 未能證明受非法補貼 毋須補交1152億
歐盟稅務爭議 蘋果勝訴 未能證明受非法補貼 毋須補交1152億
疫市下表現佳 高盛收入增四成
疫市下表現佳 高盛收入增四成
Tesla美廠房逾130人確診 股價早段跌逾1％
Tesla美廠房逾130人確診 股價早段跌逾1％
張兆聰：中美衝突升溫 純內需高等教育股可吼
張兆聰：中美衝突升溫 純內需高等教育股可吼
李曉佳：中美科技戰 帶來科創板第二春
李曉佳：中美科技戰 帶來科創板第二春
技術取勝：中教13.2元成短線支持
技術取勝：中教13.2元成短線支持
PayMe「追落後」 推出交水電費功能
PayMe「追落後」 推出交水電費功能
國泰變陣求存 今起東涌機場送外賣
國泰變陣求存 今起東涌機場送外賣
劉思明：新東方在線發力 或趕上跟誰學
劉思明：新東方在線發力 或趕上跟誰學
周顯：券商死 無關肺炎
周顯：券商死 無關肺炎
湯文亮：風水先生敗事有餘
湯文亮：風水先生敗事有餘
山頂豐林閣1.7億沽 今年最貴銀主盤 買家無懼美撤港特殊待遇 破頂價入市
山頂豐林閣1.7億沽 今年最貴銀主盤 買家無懼美撤港特殊待遇 破頂價入市
荃景花園新港城買家「無睇樓」入市
荃景花園新港城買家「無睇樓」入市
跑道區維港1號明年登場 涉逾千伙
跑道區維港1號明年登場 涉逾千伙
半年補地價不足6億 8年新低
半年補地價不足6億 8年新低
港大4.6億增購翰林峰商場舖
港大4.6億增購翰林峰商場舖
珠海3區各擅勝場 退休投資皆宜
珠海3區各擅勝場 退休投資皆宜
瑞銀Baweja：疫後低息更久壽命更長 利好樓市
瑞銀Baweja：疫後低息更久壽命更長 利好樓市
晨星胡啟泰：港股回升 中環甲廈中資租客增
晨星胡啟泰：港股回升 中環甲廈中資租客增