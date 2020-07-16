施永青：美制裁下 未見賣樓移民潮

施永青續指，住宅物業屬不動產，而過去數周一手及二手市場交投不俗，「集團近月生意也不錯」，反映市場未有出現賣樓移民潮。對於美國通過《香港自治法案》後，會制裁破壞香港自治人士，他認為，懲罰措施對非決策官員作用不大，「懲罰國家主席習近平就有料到」。

仲量聯行：不宜對樓市過分樂觀

另外，仲量聯行香港主席兼資本市場主管曾煥平指，美國一系列的行動，均會在一定程度上影響本港樓市，但其影響多深遠，則要視乎中國會否推出反制措施；該行預計，中小型樓價今年全年將下跌5%至10%，而商舖租金則受疫情及限聚令打擊，全年跌至40%。被問及香港樓價會否較難大跌時，曾煥平直言「千祈唔好咁諗」，指量化寬鬆政策及美聯儲維持低息至2022年底，雖然為本港中小型住宅市起正面支持作用，但現時本港疫情存不確定性、加上政治事件，令樓市添上不明朗因素；同時，若失業率進一步攀升，將為樓價帶來下行壓力。曾表示，若非上半年各國推出量寬政策，本港樓價恐如1997年般大跌30%至40%，因此，呼籲市民不宜對樓市過於樂觀。該行預期，今年本港中小型住宅樓價全年下跌5%至10%，豪宅樓價則下調10%至15%。

料商廈租金全年跌兩成半

零售市場方面，仲量聯行商舖部主管唐偉樂稱，自去年社會事件及今年本港爆發疫情，零售市場情况極嚴峻，預計商舖舖租全年跌35%至40%。仲量聯行商業部主管鮑雅歷表示，今年第2季本港寫字樓空置率7.6%，是2009年後、近11年來新高紀錄，他預計，不少企業減少商廈租賃需求，料寫字樓租金全年將下跌20%至25%。