山頂豐林閣1.7億沽 今年最貴銀主盤 買家無懼美撤港特殊待遇 破頂價入市

明報記者 張允亭

昨日有拍賣行推出26項物業拍賣，其中山頂柯士甸山道豐林閣一幢樓齡約34年的洋房，實用面積約2387方呎，樓高3層，設有天台及停車場，以1.18億元底價開拍，獲約6名準買家競投，最終以1.71億元售出，實呎約71,638元，做價較開價高出約45%。

物業14年升值逾1.5倍

上述洋房原業主以公司名義、於2006年4月以6688萬元購入，曾於2014年向恒生銀行將物業加按，惟於2017年12月因斷供而遭銀行收樓，令洋房淪為銀主盤。其後曾由銀主叫價2.22億元放售，惟一直未獲承接。直至昨日拍賣會上，最終以1.71億元沽出，無論成交價及呎價均創屋苑新高，物業於14年間升值逾1.5倍。

資料顯示，山頂豐林閣共設14座洋房，對上一宗成交個案要追溯到2014年，有買家斥資9000萬元購入1988方呎的洋房，實呎45,272元；而屋苑對上紀錄於2010年錄得，一幢實用2048方呎的洋房以1.15億元易手。

松柏新邨凶宅同層6300萬易手

除了超級豪宅外，港島老牌豪宅屋苑的凶宅同層戶亦錄得成交。東半山松柏新邨A座中層一個單位，實用2363方呎，新近以6300萬元易手，實呎26,661元，成交價較同座、同面積但高兩層的正常單位去年成交價8200萬元，低1900萬元或約23%。值得留意的是，據悉是次售出之單位位於凶宅同層戶。資料顯示，原業主2005年以2280萬元購入，持貨15年，帳面獲利4020萬元或約1.7倍。

晉嶺首破千萬成交 外籍機師承接

此外，向來備受追捧的特色單位亦以破頂價沽出。香港置業分行區域董事馬漢偉表示，深水埗晉嶺一個頂層單位，屬2房套間隔，實用面積544方呎，連93方呎天台，望開揚市景。原業主於今年初以1200萬元放盤，新近獲外籍機師買家接洽，經議價後，最終以約1098萬元連一個車位成交，實用呎價20,184元，是次為屋苑首宗破千萬元成交，創屋苑新高。原業主2014年1月以約767.5萬元連車位一手購入，持貨逾6年，帳面賺約330.5萬元，物業升值約43%。